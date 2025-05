Gigantikus adóssághegyet halmozott fel Magyarország egykori csillaga

Emellett 10 milliárd forint folyt be vagyontárgyak eladásából, illetve követelésekből. Az ISD Dunaferr Zrt. közbenső mérlege szerint a felszámolási eljárásban 5087 hitelezői igénybejelentés érkezett, összesen 728 milliárd forint értékben. A brutális tartozás nagyobb része vitatott követelés, egy részükben már a felszámolás elrendelésekor per folyt. A vitatott tételek között van az ugyancsak felszámolás alatt lévő, a vasművet energiával ellátó ISD Power 287 milliárd forinttal, valamint az Energiaügyi Minisztérium jogi főosztálya 85,6 milliárd forinttal. Az utóbbi a peresített követelések között szerepel.

A bíróság a napokban jóváhagyta a felszámolás alatt is működő ISD Dunaferr közbenső mérlegét, a Cégközlönyben megjelent közlemény szerint ez 2024. március 31-ei fordulónappal készült. A dokumentumban röpködnek a százmilliárdok. Talán a legkisebb, de így is mellbevágó összeg a felszámoló díja, amely az eddig az időpontig elvégzett tevékenységért bruttó 6 milliárd forint. A hatalmas összeg úgy jön ki, hogy a felszámolás alá került cég működéséből származó bevételéből és az eszközök eladásából befolyó pénz egy százaléka a felszámolót illeti. A Dunaferr a felszámolást követően tovább termelt, és a szóban forgó időszakban 206,5 milliárd forint nettó árbevételt könyvelt el.

Elkészült a felszámolás alatt működő ISD Dunaferr közbenső mérlege, amiből kiderült, hogy a vállalat akkor adósságot halmozott fel, hogy az a Marsról is látszik.

