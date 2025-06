Gigantikus akkumulátoros energiatároló rendszert adtak át Magyarországon

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A sajtóanyag szerint a százhalombattai Dunamenti Erőmű területén a MET már 2022-ben telepített egy 4 MW/8 MWh kapacitású energiatárolót, amely Tesla Megapack 2 akkumulátorokra épül. A most üzembe helyezett egységek jelenlegi tárolókapacitása Budapest teljes dísz- és közvilágításának négy órán át történő ellátásához lenne elegendő.

A szalagátvágó eseményen Horváth Péter, a MET Dunai Energiatároló Kft. vezérigazgatója elmondta, hogy a 18 évvel ezelőtt létrehozott MET Csoport 11 éve vásárolta meg az erőművet, amely a cégcsoport zászlóshajója lett, ezért tudatosan próbálnak innovatív technológiákat meghonosítani a területén. Példaként említette, hogy naperőművet és energiatárolókat telepítettek, gázturbinás egységeket modernizáltak, és üzembe helyeztek egy energiatartállyal kombinált villamoskazánt is.

