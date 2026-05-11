Gigantikus bírsággal nézhentek szembe idehaza az ipari szennyezők

Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, a Tisza-kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben – mondta Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt a bizottsági meghallgatásán a Parlamentben hétfőn.
Elmondta, hogy az ipari termelővállatok jelenléte fontos:
de az emberek egészsége, a környezet megvédése prioritást élvez.
Orbán Zotán lesz a szóvivője
A szervezet szigorúan szakmai alapon, folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat – fogalmazott, hozzátéve, hogy szigorítják majd a szennyezési határétékeket. A hatóság feladata lesz a vizek és a levegő minőségének ellenőrzése is és a szervezeten belül kapnak helyet majd az állatjóléti őrök is. Bizottsági meghallgatásán
Gajdos László bejelentette:
Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületének szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra. (MTI)