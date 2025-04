Gödi Samsung gyár: újabb aggasztó hír látott napvilágot

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

A Greenpeace továbbra is várja például a magyar hatóságok válaszát arra, hogyan kerülhetett NMP (N-metil-pirrolidon) a gödi talajvízbe, a kutak vízébe, kútvizekbe, illetve hogyan került jelentős NMP-szennyezettség a Samsung üzem közelében található kiömlő kommunális szennyvízbe.

Kapcsolódó cikk Ami a csövön befér: bővülhet a gödi Samsung gyár, és oldószer használata is emelkedhet A Pest Vármegyei Kormányhivatal kiadta a gödi Samsung-gyár módosított környezetvédelmi engedélyét.

A zöld szervezetek továbbra is követelik a Kormányhivataltól, hogy vizsgálják ki a korábbi szennyezési eseteket, és lépjenek fel hatékonyan a helyiek egészségét is veszélyeztető környezetszennyezés ellen.

A vizsgálatot a Göd-ÉRT Egyesület kérésére végezték el, miután korábban több alkalommal is jelentős porkibocsátásra és szabálytalan anyagtárolásra utaló jelek kerültek nyilvánosságra.

A Greenpeace közleménye szerint a minták egyikében a magyar határérték több mint kétszeresét meghaladó nikkel szintet mértek, melynek vegyületei rákkeltő besorolásúak. Ezeket a vegyületeket a Samsung-gyárban is használják.

Nikkelszennyezést mutattak ki a gödi Samsung SDI akkumulátor gyár közelében vett talajmintákban – jelentette be a Greenpeace Magyarország.

