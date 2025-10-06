Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Vállalatok kreatív ipar, divatipar

Görög Zita jól bevásárolt a divatcégbe

mfor.hu

A modell és színésznő üzletrészt vásárolt a Devergoban, és ezzel új fejezet kezdődik Magyarország egyik legrégebbi és legnagyobb farmer divatmárkájának az életében.

Új időszámítás kezdődik a Devergo életében: Görög Zita, a hazai divatszakma egyik legismertebb arca üzletrészt vásárolt a cégben és ezzel hivatalosan is csatlakozott a márka jövőjének alakításához. Ez a lépés nemcsak üzleti partnerséget jelent, hanem egy kreatív és inspiráló együttműködés kezdetét is – közölte a cég.

A Devergo története az 1980-as évek végén Észak-Olaszországban indult, ahol friss lendületet hozott a farmerdivat világába – olyan nevekkel együtt, mint a Replay vagy a Diesel.

Görög Zita tulajdonosként lép fel
Görög Zita tulajdonosként lép fel
Fotó: Devergo

Magyarországon 1992-ben jelent meg, amikor Budapesten megnyílt a Síp utcai „Rolling Store”, amely hamar a fiatalok kultikus találkozóhelyévé vált. A ’90-es évek közepére a márka meghódította a hazai közönséget, 1999-re pedig a magyar csapat megszerezte a Devergo márkanév kizárólagos jogait. Azóta Budapestről koordinálják a nemzetközi gyártást és forgalmazást.

Szélesebb célcsoport

A Devergo mindig is a fiatalos, trendkövető és kísérletező stílusáról volt ismert, legyen szó anyaghasználatról, színekről vagy grafikai megoldásokról. Most azonban elérkezett az idő, hogy a megszerzett tapasztalatokra építve új irányt vegyünk, és egy szélesebb közönséget is megszólítsunk – közölte a cég.

Az új Navy Label kollekció ennek a fordulatnak a szimbóluma. Letisztult, időtálló és sokoldalú darabjai túlmutatnak a szabadidős viseleten, magabiztosan hordhatók akár munkahelyi környezetben is. A kényelmes szabások, a minőségi anyagok és a modern részletek egy olyan világot teremtenek, amelyben a mindennapi elegancia és a lazaság tökéletes harmóniában jelenik meg.

Ez az irány azok számára is vonzó lehet, akik régebben követték a márkát, de az évek során más stílus felé fordultak. A Navy Label számukra egy új lehetőség, hogy ismét felfedezzék a Devergot – ezúttal kifinomultabb, mindennapi élethelyzetekben is könnyen viselhető formában.

Görög Zita csatlakozása különösen hangsúlyossá teszi a változást. Stílusa, szakmai múltja és inspiráló személyisége tökéletesen illeszkedik ahhoz a szemlélethez, amelyet a Devergo most képviselni kíván.

Mindkét fél számára szimpatikus volt a másik társadalmi szerepvállalása és szociális érzékenysége. Ez az értékrendbeli hasonlóság pedig természetes alapot teremtett az együttműködéshez. Az ő jelenléte új energiát és friss nézőpontot hoz, amely a márka jövőbeli fejlődésének egyik legfontosabb alappillére lehet – tette hozzá a Devergo.

A Devergo célja, hogy a Navy Label révén ne csak a fiatalos vagányság szimbóluma maradjon, hanem egy olyan választássá váljon, amely időtálló, sokoldalú és minden élethelyzetben hordható darabokat kínál. Egy új fejezet veszi kezdetét, amelyben a Devergo újra megszólítja mindazokat, akik egyszer már a márka mellé álltak – és azokat is, akik most keresnek megbízható, stílusos alternatívát a hétköznapokra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A bűvös szám

Hétfőtől hét hiteltermék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el

Mind a Széchenyi Kártya Program keretében – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Ilyen gyorsak lesznek a vonatok – nincs már vágányzár Rákosrendező állomásánál

Ilyen gyorsak lesznek a vonatok – nincs már vágányzár Rákosrendező állomásánál

Hétfőtől az érintett szakaszokon megszűntek a lassújelek, és a korábbi sebességkorlátozások – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán.

Legjobb vállalatok

Itt a lista: ezeket a magyar cégeket vezetik a legjobban

A Deloitte 26 kiemelkedő hazai vállalatot díjazott. 

Fontos hírt hozott a cégeknek az NGM

Fontos hírt hozott a cégeknek az NGM

Ez még jól jöhet.

Szijjártó Péter nagy bejelentést tett: ehhez a beruházáshoz ad 560 milliót a kormány

A német hadiipar fontos cége fejleszt Zalaegerszegen.

33,2 milliárd forintot fektethet a 4iG egy amerikai űripari cégbe

33,2 milliárd forintot fektethet a 4iG egy amerikai űripari cégbe

Az Axiom Space-ben vásárolhat részesedést a 4iG. A két cég egy föld körüli adatközpontot is feljeszthet, a 4iG pedig első európai vállalatként vehet részt ilyen projektben.

Új magyar neobankkal próbálnak versenyezni a vállalkozókért a hagyományos bankok

Új magyar neobankkal próbálnak versenyezni a vállalkozókért a hagyományos bankok

A Binx felkavarta a vállalkozói számlapiacot, a többi bank kedvezményekkel igyekszik a nyomába lépni.

Nyugaton pénzbőség van, cégeladáskor a kulcskérdés, a kockázatot mennyire lehet csökkenteni

Hogyan lehet egy mini magyar vállalkozásból 16 év alatt olyan vállalatot csinálni, ami felkelti egy hatalmas multinacionális nagyvállalat érdeklődését. Erről készített interjút a Klasszis Média Egerszegi Krisztiánnal a MiniCRM Zrt. igazgatósági tagjával a Piac és Profit főszerkesztője, Hollós János.

Olyan boltot nyitott a Tesco Magyarországon, amilyen még nem volt

Olyan boltot nyitott a Tesco Magyarországon, amilyen még nem volt

Új márkával kísérleteznek Csepelen.

Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban

Tűz volt a debreceni BMW-gyárban

Még kedden. Senki sem sérült meg.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168