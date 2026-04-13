1p
Vállalatok Bankok, bankrendszer, takarékok Választás 2026 Magyar Bankszövetség

Gratulált a Bankszövetség Magyar Péternek

mfor.hu

A Magyar Bankszövetség is gratulált Magyar Péternek és a Tisza Pártnak a választási győzelemhez. 

A Magyar Bankszövetség is reagált hétfőn délelőtt a Tisza Párt választási győzelmére. 

„A tegnap lezajlott választások, a TISZA Párt egyértelmű győzelme új fejezetet nyithat az európai integráció, benne a magyar gazdaság fejlődése számára. A kormányzati, gazdasági és pénzügyi területek közötti együttműködés fenntartható fejlődést és stabilitást eredményez a kiszámíthatóság talaján. A magyar bankszektor alapfeladata a hazai gazdasági növekedés finanszírozása, amelyhez a szükséges készséggel és képességgel rendelkezik. Elkötelezettek és együttműködésre készek vagyunk Magyarország stabilitása és kiszámítható fejlődése érdekében. Gratulálunk a győztes politikai erőnek!” – írták közleményükben. 

A bankok az Orbán Viktor által vezetett kormányt évek óta bírálják a magas különadók és piacellenes intézkedések miatt. A szektort sújtó különadók kivezetését az Orbán-kormány sokszor megígérte, ám az nem történt meg, sőt folyamatosan emelte a bankokra, és ezzel közvetetten az ügyfelekre kivetett sarcot. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az üzbég kormányfő-helyettessel tárgyalt a 4iG vezetője

Nagy, és egyben kicsi dobásra készül a Tesla

Döntöttek: ennyi osztalékot fizethet a Magyar Telekom

Itt a nagy bejelentés: műholdja lesz Magyarországnak

Végleg eltűnik Hosszú Katinka legrégebbi cége

Őrült tempóban jönnek be a használt nyugati autók Magyarországra

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG