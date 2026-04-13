Gratulált a Bankszövetség Magyar Péternek

A Magyar Bankszövetség is reagált hétfőn délelőtt a Tisza Párt választási győzelmére.

„A tegnap lezajlott választások, a TISZA Párt egyértelmű győzelme új fejezetet nyithat az európai integráció, benne a magyar gazdaság fejlődése számára. A kormányzati, gazdasági és pénzügyi területek közötti együttműködés fenntartható fejlődést és stabilitást eredményez a kiszámíthatóság talaján. A magyar bankszektor alapfeladata a hazai gazdasági növekedés finanszírozása, amelyhez a szükséges készséggel és képességgel rendelkezik. Elkötelezettek és együttműködésre készek vagyunk Magyarország stabilitása és kiszámítható fejlődése érdekében. Gratulálunk a győztes politikai erőnek!” – írták közleményükben.

A bankok az Orbán Viktor által vezetett kormányt évek óta bírálják a magas különadók és piacellenes intézkedések miatt. A szektort sújtó különadók kivezetését az Orbán-kormány sokszor megígérte, ám az nem történt meg, sőt folyamatosan emelte a bankokra, és ezzel közvetetten az ügyfelekre kivetett sarcot.