Greenwashing után greenhushing: már nem verik nagydobra a cégek, ha zöldek – Klasszis Podcast

Leszálló ágba került a fenntarthatóság a politikai narratívák szintjén. Ezt a januárban tartott davosi Világgazdasági Fórum tapasztalatai is visszaigazolják. A fenntarthatósággal kapcsolatos aggodalmak ugyanis alaposan visszaszorultak a tíz legnagyobb globális kockázatot felsoroló listán – mondta el Ács Barnabás a Klasszis Podcast legújabb epizódjában.

A fenntarthatósági szakértő szerint ez a helyzet még kedvezhet is a cégeknek, akik így könnyebben ki tudják válogatni a számukra valóban releváns ESG-szempontokat. A vállalati döntéshozóknak ugyanakkor több olyan adatra lenne szükségük, amelyek alátámasztják, hogy a zöld beruházások hosszabb távon megtérülnek, és javítják az adott társaság növekedési kilátásait.

A munkaerőpiacra lépő Z, és a felnövekvő Alfa generáció pedig alapvetően toborzási, munkaerőpiaci kérdéssé teheti a fenntarthatóság kérdését. Hiszen azok a cégek, amelyek nem foglalkoznak az ESG-vel, nehéz helyzetbe kerülhetnek az új tehetségek megtalálásában – tette hozzá Ács Barnabás. Ez azonban mégsem egy generációk közötti töréspontot jelenthet, hanem a generációk közötti együttműködés alapjainak ágyazhat meg – erre tesz kísérletet a Klasszis Fenntarthatóság konferencia is, ahol fiatal ESG-szakértők és tapasztalt szenior szakemberek ülnek egy asztal köré. Hogy milyen eredménnyel zárul a megbeszélésük, az a február 26-i eseményen kiderül!

