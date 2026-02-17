3p

Greenwashing után greenhushing: már nem verik nagydobra a cégek, ha zöldek – Klasszis Podcast

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Leszálló ágba került a fenntarthatóság kérdése a politikai narratívák szintjén, de ez még jót is tehet a vállalkozásoknak. Letisztult ugyanis a kép, a cégek könnyebben eligazodhatnak a nagy ESG-katyvaszban – mondta a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Ács Barnabás. A fenntarthatósági szakértő hozzátette: a Z és az Alfa generáció megváltozó igényei miatt az egész témakör munkaerőpiaci kihívássá válik és a jövő tehetségeinek megtalálásában is döntő tényező lesz.

Leszálló ágba került a fenntarthatóság a politikai narratívák szintjén. Ezt a januárban tartott davosi Világgazdasági Fórum tapasztalatai is visszaigazolják. A fenntarthatósággal kapcsolatos aggodalmak ugyanis alaposan visszaszorultak a tíz legnagyobb globális kockázatot felsoroló listán – mondta el Ács Barnabás a Klasszis Podcast legújabb epizódjában.

A fenntarthatósági szakértő szerint ez a helyzet még kedvezhet is a cégeknek, akik így könnyebben ki tudják válogatni a számukra valóban releváns ESG-szempontokat. A vállalati döntéshozóknak ugyanakkor több olyan adatra lenne szükségük, amelyek alátámasztják, hogy a zöld beruházások hosszabb távon megtérülnek, és javítják az adott társaság növekedési kilátásait.

A munkaerőpiacra lépő Z, és a felnövekvő Alfa generáció pedig alapvetően toborzási, munkaerőpiaci kérdéssé teheti a fenntarthatóság kérdését. Hiszen azok a cégek, amelyek nem foglalkoznak az ESG-vel, nehéz helyzetbe kerülhetnek az új tehetségek megtalálásában – tette hozzá Ács Barnabás. Ez azonban mégsem egy generációk közötti töréspontot jelenthet, hanem a generációk közötti együttműködés alapjainak ágyazhat meg – erre tesz kísérletet a Klasszis Fenntarthatóság konferencia is, ahol fiatal ESG-szakértők és tapasztalt szenior szakemberek ülnek egy asztal köré. Hogy milyen eredménnyel zárul a megbeszélésük, az a február 26-i eseményen kiderül!

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro
00:55 Beköszönés
01:47 Fiatalság és fenntarthatóság: kéz a kézben?
07:09 Trump miatt leszálló ágba került a fenntarthatóság?
14:15 Az AI-ban adatbőség, az ESG-ben adathiány van
21:38 Igazságtalanul sok a teher az európai vállalatokon?
23:30 Munkaerőpiaci kérdés lett a fenntarthatóság
31:40 Elköszönés

