2p
Vállalatok 4iG Hadügy, védelem, honvédelem Rendőrség

Gumilövedékeket, könnygázgránátokat és sokkolókat tesztelhet Magyarországon a 4iG

mfor.hu

A fegyver- és lőszergyártási üzletág után a nem halálos védelmi eszközök területén is megveti a lábát a magyar vállalat.

Regionális szakmai és tesztközpont jöhet létre Magyarországon a nem halálos védelmi eszközök területén – írja az Mfornak küldött közleményében a 4iG. A cégcsoport űr- és védelmi ipari vállalata (4iG SDT) előzetes megállapodást írt alá a brazil Condorral. 

A több mint 160 terméket gyártó Condor az ágazat egyik nemzetközileg meghatározó szereplője: gumilövedékeket, könnygázgránátokat, elektrosokk-eszközöket és pirotechnikai termékeket is gyártanak. A vállalat több mint 80 országban van jelen, és az Egyesült Arab Emírségek vezető védelmi technológiai csoportja, az Edge Group tagvállalata. 

Az együttműködés célja egy magyarországi közös vállalat létrehozása is egyben. Ez a rendvédelmi eszközök területére is kibővíti a 4iG SDT hagyományosan katonai felhasználású fegyver- és lőszergyártási üzletágának képességeit.

Az együttműködés középpontjában a közép-kelet-európai régió első olyan szakmai és tesztközpontjának létrehozása áll, amely kifejezetten az arányos erőalkalmazást támogató, nem halálos védelmi megoldásokra fókuszál. Ide tartozhatnak többek között a speciális lőszerek, pirotechnikai eszközök és intelligens védelmi megoldások. A központ európai szinten támogatná a honvédségi és rendvédelmi szervezeteket az eszközök megismerésében, tesztelésében, gyakorlati alkalmazásban, valamint a kiképzésben és felkészülésben.


 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Offshore a Molnál: hatalmas mélységben találja magát a cég a társaival

Offshore a Molnál: hatalmas mélységben találja magát a cég a társaival

Különleges projektben, egzotikus helyszínen lépett előre az olajcég.

Bejött-e a Mol-kút feeling a Corvinus Egyetem büféiben?

Régóta lappangó feszültségek után, az áprilisi választásoknak köszönhetően június elején egyeztetések kezdődtek a Corvinus rektora és az egyetemi dolgozók között arról, hogy mi jöjjön a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) után. Több felszólaló is közölte a rektorral: ők nem ilyen egyetemet szeretnének. Például sokan nem értenek egyet azzal, hogy miért Fresh Corner várja a diákokat az egyetemi épületekben.

A Samsung most már együttműködne a gödiekkel

A Samsung most már együttműködne a gödiekkel

A Samsung gödi üzeme átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg, amely magába foglalja a zajvédelmi intézkedéseket, valós idejű zaj,- és levegőminőség-mérési rendszerek telepítését, valamint helyi társadalmi szerepvállalásának további erősítését – közölte a cég.

Baj van egy Lidl-szalámival, akár a vastagbelünk is begyulladhat tőle

Komoly baj van egy Lidl-szalámival, akár a vastagbelünk is begyulladhat tőle

Esetleges coli baktérium jelenléte miatt a Dulano Artländer szelet 240 gramm megnevezésű szalámi fogyasztói visszahívását kezdeményezte a Lidl – közölte szombaton a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

„Pártpropaganda helyett valódi közmédiát!” – írta Magyar Péter

A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat.

Jövő héten indulhat a Mediaworks létszámleépítése

Azonnali hatállyal küldhetnek el közel 200 dolgozót, a Magyar Nemzet pedig hetilappá alakulhat. 

A Magyar Nemzeti Levéltár igazgatóját is menesztették

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltárat főigazgatóként vezető Szabó Csaba megbízatását.

Átvilágítják az Exim Magyarországot

Kapitány István bejelentette: vizsgálat indul három intézménynél.

Madár a tápkábelen

Madarat lehet fogatni Mészáros Lőrinccel

Magyarország leggazdagabb emberének cége, az Opus Titász Zrt. több mint 250 madáreltérítő eszközt telepített.

Megnyílt a Popeyes második étterme

A tavaly októberi sikeres hazai piacra lépést követően tovább folytatja terjeszkedését a világ egyik vezető gyorséttermi hálózata, a Popeyes. A márka kizárólagos magyarországi üzemeltetője, a Fusion-BP Restaurants Kft. június 11-én adta át második hazai egységét az Árkád Bevásárlóközpont Food Loftjában.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG