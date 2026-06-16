Gumilövedékeket, könnygázgránátokat és sokkolókat tesztelhet Magyarországon a 4iG

Regionális szakmai és tesztközpont jöhet létre Magyarországon a nem halálos védelmi eszközök területén – írja az Mfornak küldött közleményében a 4iG. A cégcsoport űr- és védelmi ipari vállalata (4iG SDT) előzetes megállapodást írt alá a brazil Condorral.

A több mint 160 terméket gyártó Condor az ágazat egyik nemzetközileg meghatározó szereplője: gumilövedékeket, könnygázgránátokat, elektrosokk-eszközöket és pirotechnikai termékeket is gyártanak. A vállalat több mint 80 országban van jelen, és az Egyesült Arab Emírségek vezető védelmi technológiai csoportja, az Edge Group tagvállalata.

Az együttműködés célja egy magyarországi közös vállalat létrehozása is egyben. Ez a rendvédelmi eszközök területére is kibővíti a 4iG SDT hagyományosan katonai felhasználású fegyver- és lőszergyártási üzletágának képességeit.

Az együttműködés középpontjában a közép-kelet-európai régió első olyan szakmai és tesztközpontjának létrehozása áll, amely kifejezetten az arányos erőalkalmazást támogató, nem halálos védelmi megoldásokra fókuszál. Ide tartozhatnak többek között a speciális lőszerek, pirotechnikai eszközök és intelligens védelmi megoldások. A központ európai szinten támogatná a honvédségi és rendvédelmi szervezeteket az eszközök megismerésében, tesztelésében, gyakorlati alkalmazásban, valamint a kiképzésben és felkészülésben.



