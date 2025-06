A GVH vizsgálja a Decathlont

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A GVH gyanúja szerint a vállalkozás több tekintetben is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat folytat, melyekkel olyan ügyleti döntésekre ösztönzi a fogyasztókat, melyeket egyébként nem feltétlenül hoznának meg.

A francia érdekeltségű Decathlon hazánk egyik legnagyobb és legismertebb sportfelszerelés kiskereskedelmi lánca, amely fizikai üzleteken és webáruházán keresztül is folytat értékesítést. A Decathlon magyarországi üzemeltetője a Tízpróba Magyarország Kft.

A hatóság szerint a Decathlon vállalkozása valószínűsíthetően több ponton is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat folytat: elhallgatja az online és áruházban elérhető árak közötti különbségeket, valótlan megtakarítást tüntet fel, valamint megtévesztő tájékoztatásokat tesz közzé a termékek iránti keresletről, illetve az elérhető készlet mennyiségéről – jelentette az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!