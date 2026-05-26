Gyurcsány Ferencék kiszállása után halmozza a veszteséget az utolsó Gyurcsány-cég

Más szelek fújnak mostanában Gyurcsány Ferenc háza táján. A 2025 májusában megejtett politikai visszavonulása, valamint a Dobrev Klárával történt válása óta főleg csak a második, hamarosan a boltokba kerülő könyve miatt szerepel a köztudatban, amely az előzővel ellentétben már a saját neve alatt fog megjelenni.

A volt miniszterelnök céges érdekeltségei közt korábban még számos társaság szerepelt. 2026-ra azonban már eltűntek ezek, az Opten céginformációs adatbázisa szerint mostanra semmilyen vállalkozásban sem érdekelt. Az utolsó fecske, a pénzügyi befektetéseket kezelő Altus Portfólió Kft. ugyanakkor továbbra is létezik, csupán az egykori házaspár kiszállt belőle:

Gyurcsány Ferenc 2026. május 4-én,

míg Dobrev Klára május 6-án került ki a tulajdonosi körből.

Az Altus Portfólió ennek ellenére is családi érdekeltség maradt, ugyanis az ügyvezetői feladatokat korábban is ellátó Tamás fiuk a cég egyedüli tulajdonosa lett.

Gyurcsány Ferenc már maga mögött hagyta az üzleti életet

Halmozódik a veszteség

A korábbi évekhez hasonlóan a cég nem bonyolított értékesítésből származó árbevételt, ez azonban egy befektetéseket kezelő vállalkozásnál nem egyedülálló – derült ki a bőven a határidő előtt leadott cégbeszámolóból. A 2024-es üzleti évtől eltérően 2025-ben már nem jelent meg egyéb bevétel, egy évvel korábban még 1,47 millió forintot jegyeztek fel ilyen címen, 2023-ban pedig még csaknem 16 millió forintot.

Az adózott eredmény 16,57 millió forintos mínusz lett, így 2024-es 6,97 millió forinthoz képest a veszteség mértéke is megugrott a tárgyévben. A tulajdonos ennek fényében nem meglepő módon nem fizetett osztalékot, a veszteség az eredménytartalékba került, s a 2025-ös eredmény is negatív lett, mintegy -1,41 millió forint.

A cég anyagi helyzete ennek ellenére stabilnak nevezhető. Bár az 55 millió forintos jegyzett tőke megcsappant, az Altus Portfólió Kft.-ben továbbra is van pénz: a beszámoló leadásakor a saját tőke 36,95 millió forint volt a tárgyévben. Ez az egy évvel korábbi szinthez képest visszaesés, akkor még 53,53 millió forint szerepelt ebben a sorban. A helyzet egyelőre még nem kritikus, még nem igényel tulajdonosi beavatkozást, azonban egy újabb erősen mínuszos év után már minden bizonnyal kénytelen lesz lépni a volt miniszterelnök fia.

Kintlévőségek, kötelezettségek

A cég továbbra is jelentős kintlévőségeket tart nyilván – ez annak fényében nem meglepő, hogy pénzügyi befektetéseket kezelő vállalkozásról van szó –, a tárgyévben ez 30,79 millió forint volt, ami a 2024-es 32,77 millió forintos szinthez képest kisebb arányú csökkenés.

Érdekesség, hogy ugyanakkor a cégből gyakorlatilag eltűntek az értékpapírok egy év alatt, a korábbi 9,87 millió forint 2025-re mindössze 519 ezer forintra esett vissza.