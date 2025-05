Gyurcsány Ferencnek nincsen jó éve – rossz hírt hozott a cége

Nem a legjobb időszakát éli mostanában visszavonuló volt miniszterelnök – nem elég, hogy politikai karrierje véget ért, Dobrev Klárával is elválnak útjaik. Ahogy arról korábbi cikkünkben részletesen is írtunk, a válófélben lévő házaspárnak nemcsak a magánvagyonon, hanem a céges érdekeltség megosztásáról is döntenie kell, a pénzügyi befektetéseket kezelő Altus Portfólió Kft. ugyanis valódi családi cég – ráadásul ebbe olvadt be még 2024 szeptemberében az Altus Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. Cikkünk írásakor sem az Opten céginformációs adatbázisa, sem a cégközlöny nem tartalmazott arra utaló adatot, hogy változás történt volna a cég tulajdonosi körében.

Nem sikerült jól az év

Az Altus értékesítésből származó árbevételt évek óta nem bonyolít, ám a 2023-as beszámolóban még szerepelt egy csaknem 16 millió forintos tétel az egyéb bevételek sorában. Ennek pontos mibenlétét nem árulták el, miután a beszámolóhoz nem csatoltak kiegészítő mellékletet.

A 2024-es beszámolóban szereplő titokzatos egyéb bevétel gyakorlatilag teljes egészében elapadt, 1,47 millió forintot jegyeztek fel ilyen címen. Az Altus 2024-ben veszteséget könyvelhetett el, az adózott eredmény 6,9 millió forintos mínuszba fordult, ennek sorsáról Gyurcsány Ferenc egyedüli tagként, a vállalkozás ügyvezetőjeként megjelent fia ellenjegyzésével, úgy rendelkezett, hogy az eredménytartalékba kerüljön, amelyben az elmúlt években már jelentős, 50 millió forintos mínusz gyűlt össze.

Érdekesség, hogy míg a 2023-as beszámolóban jelentős, 52,85 millió forintos tőketartalék szerepelt, addigra ez 2024-re lenullázódott, viszont a korábban még vörösben lévő eredménytartalék 5,5 millió forintos pluszba fordult, azaz a tulajdonos a tőketartalék eredménytartalékba történő átvezetésével rendezhette a korábbi veszteségeket. A cég anyagi helyzete összességében így is stabil, teljes saját tőkéje 53,53 millió forintra rúgott a 2024-es üzleti évben, azaz bőven van keret a termelt veszteség egyensúlyozására.

Ezúttal nem volt titokzatos 16 millió forintos bevétel

Fotó: Facebook/Gyurcsány Ferenc

Kintlévőségek és a bérek

A cég továbbra is jelentős kintlévőségeket tart nyilván – ez annak fényében nem meglepő, hogy ez a Gyurcsányék pénzügyi befektetéseit kezelő vállalkozás –, 2024-ben ez 32,7 millió forintra rúgott, valamivel csökkenve a 2023-as 41,5 millió forinthoz képest, míg az értékpapírok értéke nem változott érdemben, 10 millió forint körül stagnált.

A beszámolóban nem szerepeltek érdemi kötelezettségek, nagyobb értékű sort jelentett viszont a személyi jellegű ráfordítások tétele, amelyre 2024-ben valamivel több mint 7 millió forintot fordított az Altus, ennyi ment tehát bérekre és bérköltségekre.

Mi lesz a céggel?

A válás bejelentése óta folyamatosan szivárognak az információk arról, hogy mit tervez a házaspár a közös vagyonnal, hiszen többek közt ingatlanok sorsáról is dönteni kell, például a Szemlőhegyi utcában álló Apró-villát biztosan eladják Dobrev Klára szavai szerint – igaz, ez a politikusnő és édesanyja tulajdonában áll jelenleg.

Az Altus Portfólió feltehetőleg Gyurcsány Ferencé marad majd, hiszen a volt miniszterelnök jelenleg is a többségi tulajdonos a vállalkozásban, a 2024-ben beolvadt másik Altus-társaság mindössze egymillió forint saját tőkével járult hozzá az egyesüléshez. Összességében azonban az sem elképzelhetetlen, hogy inkább a jelenleg feladatokat ellátó Tamás fiuk viszi tovább az Altust, Gyurcsány Ferenc pedig kiélvezi a nyugdíjaséveket.