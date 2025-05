Habony Árpád nem akármilyen bizniszbe vágott bele

A cikk szerint Habony tulajdonrészt szerzett a Magyar Aerojet Befektetési Vagyonkezelő Zrt.-ben, amelynek közvetve többségi, 61 százalékos résztulajdona van a csehországi Aero Vodochody repülőgépgyárban. A hadiipari vállalattól a Magyar Honvédség is rendelt kiképző- és felderítőgépeket.

A hvg360 vette észre, hogy Orbán Viktor korábbi nem hivatalos tanácsadója beszállt egy olyan katonai repülőgépeket gyártó cseh cégbe, amelytől a honvédség is rendelt már.

