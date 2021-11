Hadházy Ákos most 5,6 milliárdos lenyúlásra bukkanhatott

Nem lehet minden munkavállalót oltásra kötelezni

A november 1-jével hatályba lépett rendelet szerint a versenyszférában is előírhatják a cégek az oltás felvételét alkalmazottaik számára. A munkajogi szakértők szerint azonban a cégeknek körültekintően kell eljárni, és készen kell állniuk döntésük indoklására is. Azt is fontos kihangsúlyozni, hogy a fizetés nélküli szabadság, és azt ezt követő esetleges felmondás nem automatikus következmény akkor, ha valaki nem oltatja be magát.