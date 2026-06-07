Haladékot kapott a Mol a szerbiai finomító megvásárlására

A tájékoztatás szerint a Mol szombaton hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy 2026. június 16-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról. A 2026. május 22-én megadott engedélyhosszabbítást követően a tárgyalások jelentősen előrehaladtak, és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését – ismertette a társaság.

Az előző engedély szombaton lejárt, ezért a magyar vállalat további 30 napot kért, hogy lezárja a tárgyalásokat, amelyeket a NIS orosz többségi tulajdonosával, a Gazpromnyeft céggel folytat. Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést. Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

(MTI)