Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyárban

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén szombaton. A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés ügyében indított büntetőeljárást – írja a Telex.

A Szegeder megkeresésére Erhardt Péter, a BYD PR-menedzsere a fővállalkozó AE Industry Hungary Kft. megerősítette, hogy „az építési területen sajnálatos módon halálos baleset történt”.

A lap információi szerint a baleset egy rakodási és daruzási művelet közben történt. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya szerint a férfi a helyszínen olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták újraéleszteni.

Az AE Industry Hungary Kft. azt írta, hogy ők és az alvállalkozók is teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal, valamint „minden érintett vállalat elkötelezett a hatályos jogszabályok és a megállapított biztonsági előírások teljes körű betartása mellett”.

Ez a cég felelt a BMW-gyár építkezéséért is. Korábban azért perelte be őket egy vásárhelyi vállalkozás, mert a kínai cég műszaki okokra hivatkozva utólag alkudott a tőlük megrendelt állványok árából.