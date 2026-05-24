Halált okozó gondatlanság gyanújával nyomoznak Tiszaújvárosban a robbanás után

A nyomozás hosszabb ideig eltarthat.

Ingyenes jogi és érdekvédelmi segítséget ajánl fel a tiszaújvárosi Mol-üzemben pénteken történt tragikus robbanás sérültjeinek a Munkástanácsok Országos Szövetsége szakszervezeti konföderáció – írja az Economx. A szakmai szervezet a cikk szerint így fogalmazott:

„Mélyen megrendültünk és hisszük, hogy az emberi élet, a munkavállalók biztonsága, méltósága és védelme minden gazdasági érdek felett álló érték. Kiemelten fontosnak tartjuk a történtek teljes körű, megnyugtató kivizsgálását, egyúttal az elhunyt és a sérültek családjainak együttérzésünket fejezzük ki, és felajánljuk a térítésmentes jogi, érdekvédelmi támogatást.”

A portál a Kontroll értesüléseire hivatkozva emellett arról írt, hogy elrendelték a nyomozást foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt. A rendőrség közlése szerint szakértők vizsgálják a robbanás pontos okát és körülményeit, ezért egyelőre kevés részlet ismert. A hatóságok szerint a vizsgálat hosszabb ideig is eltarthat, és a nyomozás minősítése még változhat a későbbi eredmények függvényében – áll a cikkben.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a Mol vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A vállalat tájékoztatása szerint a Mol továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is – tudatták.

