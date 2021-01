Három hónap alatt 2,2 milliárd dollárt bukott az óceánjáró hajókat üzemeltető Carnival

Szóviccel kormányozná a világot egy új korszak felé a Bosch

A vállalat szerint megoldható, hogy valami egyszerre legyen környezetkímélő és nyereséges is, és ez az útja a klímaváltozás elleni globális harcnak. Maguk például 2020-ra elérték, hogy az összes telephelyük karbonsemlegesen működjön, és most az ellátási láncok emissziómentesítése következik. Ezzel a rivális cégeknek is példát akarnak mutatni, az irányelvet pedig új imázskampányuk kikacsintós jelszava foglalja össze, ami úgy hangzik, hogy "like a Bosch."