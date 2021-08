Használt villamosokat venne a BKV

Olyan utat választ a pornó fellegvára, amelyen már sokan elvéreztek

A koronavírus-járvány számos vállalkozást tett tönkre, de sokakat fel is emelt. Utóbbi kategóriába tartozik az Onlyfans, amely a fizetős felnőtt tartalmak egyik fontos csomópontja lett, a vállalat felhasználóinak száma és ezzel párhuzamosan a bevétele is exponenciálisan nőtt. A cég azonban most hátat fordítana a jól jövedelmező pornográf tartalmaknak, mivel a befektetők ezt kevésbé szeretik. Ugyanakkor a döntés következtében az Onlyfans ugyanolyan gyorsan fog a süllyesztőbe kerülni, ahogy az elmúlt években feltört.