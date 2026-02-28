Hatalmas beruházás indul Békéscsabán, nem győzik felvenni a dolgozókat

A Békés Vármegyei Kormányhivatalban megrendezett eseményen több száz érdeklődő jelent meg és adta le jelentkezését a vállalathoz, megerősítve, hogy a beruházó bizalommal építhet a helyi munkaerőre.

A szingapúri központú Vulcan Shield Global (VSG) vállalatcsoporthoz tartozó VSH tavaly szeptemberben jelentette be Békéscsaba történetének legnagyobb, mintegy 280 milliárd forint értékű fejlesztését. A vállalat hőálló kerámiaszálas textíliákat és alumínium-oxid szálakat gyárt, és a három békéscsabai beruházása összesen 2500 új munkahelyet teremt a régióban.

„Fontosnak tartjuk, hogy munkavállalóink többségét a Békéscsabán és a környéken élők közül találjuk meg. Elkötelezettek vagyunk a régió hosszú távú fejlesztése mellett, és hiszünk abban, hogy nemcsak a világszínvonalú gépekbe, hanem a minőségi tudást képviselő helyi munkavállalókba is érdemes befektetnünk” – hangsúlyozta Komjáti Lóránt ügyvezető. Hozzátette: a vállalat modern munkakörnyezetet, kiszámítható jövőképet és versenyképes béreket kínál a kollégáknak.

A toborzási folyamat ezzel új szakaszba lépett: minden jelentkező visszajelzést kap a cégtől, és már elkezdődtek a személyes állásinterjúk is.

A VSH békéscsabai üzemében a tervek szerint már idén tavasszal elindul a munka, ahol speciális, akár 1600 Celsius-fokig hőálló anyagokat állítanak majd elő többek között az autóipar, a repülőgépgyártás és a zöldenergia-szektor számára.