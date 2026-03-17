Hatalmas kenyérgyár épül Tatán

A vállalat a kormány és az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, 24,6 milliárd forintos beruházás keretében a Tatai Ipari Parkban építi fel új, nagy kapacitású toast kenyér-üzemét, amely a tervek szerint Közép-Kelet-Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítménye lesz.

Az ünnepélyes eseményen a Magyar Kormány részéről Dr. Nagy István agrárminiszter, valamint dr. Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára is részt vett –számol be róla a vállalat.

A több mint hetvenéves iparági tapasztalattal rendelkező Ceres ZRt. a magyar sütőipar egyik meghatározó szereplője. A vállalat országos lefedettséggel, jelentős piaci részesedéssel és korszerű gyártási háttérrel működik. Fő profilja a formában sült, előre szeletelt és csomagolt kenyerek előállítása. A társaság jelenleg két hazai gyártóegységgel rendelkezik, Győrben és Miskolcon.

A vállalat innovációs törekvéseit folytatva 2024-ben döntött egy új, nagyszabású fejlesztés megvalósításáról. Az új üzem felépítése 2026. márciusában ünnepélyes alapkőletétellel veszi kezdetét. A Tatai Ipari Parkban épülő új toast kenyér üzem megvalósítását Magyarország Kormánya és az Európai Unió 4,2 milliárd forint megítélt finanszírozási támogatással segíti.

A beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fejlesztésként valósul meg. A beruházás megvalósítása érdekében a vállalat stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Állammal, amelynek célja a hazai élelmiszeripar versenyképességének erősítése, a magas hozzáadott értékű élelmiszer-előállítás fejlesztése, valamint a magyar gazdaság és a vidéki foglalkoztatás hosszú távú támogatása.

Az új üzem mintegy 14 ezer négyzetméter alapterületű lesz, és naponta közel 100 tonna toast kenyér előállítására lesz képes.

Az új gyárban korszerű, nagymértékben automatizált gyártási, csomagolási és logisztikai rendszerek működnek majd, robotizált és mesterséges intelligenciával támogatott technológiák növelik a hatékonyságot.

„A tatai beruházás mérföldkő a Ceres életében. Egy olyan technológiai szintlépést valósítunk meg, amely hosszú távon is erősíti vállalatunk hazai és nemzetközi pozícióját. Meggyőződésünk, hogy Tatán olyan üzem jön létre, amely a közép-kelet-európai régióban is meghatározóvá válhat.” – mondta Mikos István, a Ceres ZRt. vállalati igazgatója.

A Közép-Kelet-Európa egyik legkorszerűbb toast kenyér üzemeként megvalósuló fejlesztés nemcsak a hazai ellátásbiztonságot erősíti, hanem új exportlehetőségeket is teremt a régióban, hozzájárulva a magyar élelmiszeripar versenyképességének további növeléséhez. Az első berendezések várhatóan 2027-ben kerülnek telepítésre.