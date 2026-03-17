Hatalmas kenyérgyár épül Tatán

Győr és Miskolc után újabb gyár építését kezdi meg Magyarországon a cseh Penam cégcsoport leányvállalata, a hazai sütőipari piac meghatározó szereplője, a Ceres ZRt.

A vállalat a kormány és az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, 24,6 milliárd forintos beruházás keretében a Tatai Ipari Parkban építi fel új, nagy kapacitású toast kenyér-üzemét, amely a tervek szerint Közép-Kelet-Európa egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítménye lesz.

Az ünnepélyes eseményen a Magyar Kormány részéről Dr. Nagy István agrárminiszter, valamint dr. Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára is részt vett –számol be róla a vállalat.

A több mint hetvenéves iparági tapasztalattal rendelkező Ceres ZRt. a magyar sütőipar egyik meghatározó szereplője. A vállalat országos lefedettséggel, jelentős piaci részesedéssel és korszerű gyártási háttérrel működik. Fő profilja a formában sült, előre szeletelt és csomagolt kenyerek előállítása. A társaság jelenleg két hazai gyártóegységgel rendelkezik, Győrben és Miskolcon.

A vállalat innovációs törekvéseit folytatva 2024-ben döntött egy új, nagyszabású fejlesztés megvalósításáról. Az új üzem felépítése 2026. márciusában ünnepélyes alapkőletétellel veszi kezdetét. A Tatai Ipari Parkban épülő új toast kenyér üzem megvalósítását Magyarország Kormánya és az Európai Unió 4,2 milliárd forint megítélt finanszírozási támogatással segíti.

A beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű fejlesztésként valósul meg. A beruházás megvalósítása érdekében a vállalat stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Magyar Állammal, amelynek célja a hazai élelmiszeripar versenyképességének erősítése, a magas hozzáadott értékű élelmiszer-előállítás fejlesztése, valamint a magyar gazdaság és a vidéki foglalkoztatás hosszú távú támogatása.

Az új üzem mintegy 14 ezer négyzetméter alapterületű lesz, és naponta közel 100 tonna toast kenyér előállítására lesz képes.

Az új gyárban korszerű, nagymértékben automatizált gyártási, csomagolási és logisztikai rendszerek működnek majd, robotizált és mesterséges intelligenciával támogatott technológiák növelik a hatékonyságot.

„A tatai beruházás mérföldkő a Ceres életében. Egy olyan technológiai szintlépést valósítunk meg, amely hosszú távon is erősíti vállalatunk hazai és nemzetközi pozícióját. Meggyőződésünk, hogy Tatán olyan üzem jön létre, amely a közép-kelet-európai régióban is meghatározóvá válhat.” – mondta Mikos István, a Ceres ZRt. vállalati igazgatója.

A Közép-Kelet-Európa egyik legkorszerűbb toast kenyér üzemeként megvalósuló fejlesztés nemcsak a hazai ellátásbiztonságot erősíti, hanem új exportlehetőségeket is teremt a régióban, hozzájárulva a magyar élelmiszeripar versenyképességének további növeléséhez. Az első berendezések várhatóan 2027-ben kerülnek telepítésre.

Erre készül a Metal Kingdom

A hazai tulajdonú vállalat 7,5 milliárd forint értékű beruházást indít a nyírségi Napkor községben.

Több millió tonna károsanyag kerülhet a levegőbe az idei foci-vb miatt

Csaknem 10 millió tonnányi szén-dioxid kibocsátással járhat az idei labdarúgó-világbajnokság, amit három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendeznek meg. Ez rekordnak számít, a korábbi csúcsot a 2022-es katari vb hozta el. A nyári futball seregszemlén elsősorban a mérkőzések miatt megnövekvő repülőgépforgalom jelenti a legnagyobb környezeti terhelést – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Duha Bence, a Gránit Alapkezelő termékkialakítási és ESG vezetője.

A BioTechUSA cégcsoport vegyes eredményeket ért el tavaly

A magyar családi vállalkozás árbevétele nőtt, EBITDA-eredménye csökkent 2025-ben.

Tavaly feljebb kúszott az Audi Hungaria nyeresége

A nehéz piaci helyzet ellenére a német cég hazai vállalatának árbevétele is nőtt 2025-ben.

Az UniCredit viheti a második legnagyobb német bankot

Az ottani kormánytól is vásárolt már egy csomagot az olasz hátterű bank.

Vezetőcsere: feketeöves médiapiaci szakember a Shopfully élén

Az eddigi ügyvezető ezentúl saját digitális ügynökségét építi tovább.

Így válthatnak ma a cégek Magyarországon: lehetőségek a zöld átállásra

2023 végén elfogadták, majd 2024 elején életbe lépett a magyarországi ESG törvény, ami után felállt a hazai vállalkozások zöld átállását segítő ökoszisztéma. Az egyes intézmények már épp elosztották egymás között a feladatköröket, amikor mindenkit sokkolt az Európai Unió Omnibus I-es csomagja. A Klasszis Fenntarthatóság 2026 konferencián jártunk, ahol a hazai cégek lehetőségeiről, ESG-érettségéről és egy új vállalati kategória születéséről volt szó.

A Janaf visszaszólt a Molnak

A horvát csővezetékes vállalat áll elébe bármilyen jogi fórumon való vitának.

A MÁV vezérigazgatója nem babonás – átadta az új peront a Keletiben

Elkészült a Budapest-Belgrád vasútvonal közelgő megnyitásához kapcsolódó első megemelt, akadálymentes peron a Keleti-pályaudvaron, épp a 13-as vágánynál, éppen péntek 13-án.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

