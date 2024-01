Hatalmasat kaszált a Magyarországon gyárat építő kínai cég

A cég közleménye szerint az adózott eredmény 29-31 milliárd jüan (4-4,3 milliárd dollár) volt tavaly, 74-86 százalékkal meghaladta a 2022. évit, amikor a profitja lényegesen nagyobb mértékben, 446 százalékkal, 16,62 milliárd jüanra ugrott.

A BYD tavaly 3,02 millió new energy vehicles (NEV) gyűjtőnév alatt kategorizált, a teljesen elektromos autókat és különböző hibrideket is magában foglaló alternatív hajtású járművet értékesített, ami 61,9 százalék növekedés 2022-höz képest. A tavalyi adattal a BYD már a második egymást követő évben áll a globális NEV-piac élén.

Modellek pózolnak a BYD e6 elektromos autó előtt Sanghajban 2009-ben. Fotó: Depositphotos

Nagy napja van a BYD-nek

Aláírták a BYD jövőbeli szegedi üzemének helyszínt biztosító telek adásvételi előszerződését - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szintén kedden. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a magyar gazdaságtörténet egyik legfontosabb beruházásáról van szó, ugyanis a világ legnagyobb elektromos autógyártó vállalata érkezik hazánkba, amely immár a Tesla számainál is jobb adatokat tud produkálni.

Kiemelte: a BYD az első európai üzemét hozza Magyarországra, ahol már ez lesz az ötödik autógyár, és a szektor kiegyensúlyozottságát mutatja, hogy a három német prémium márka mellett a második nagy keleti járműgyártó telepszik le itt.