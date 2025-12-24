2p
Vállalatok 4iG

Helikoptereket szervizelő cégbe szállt be a 4iG leánya

mfor.hu

A HeliControl Kft. többségi tulajdonosa lesz.

A 4iG Nyrt. leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. adásvételi szerződést kötött a HeliControl Kft. jegyzett tőkéjének 63 százalékát megtestesítő üzletrészeinek megszerzésére –közölte a társaság kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A közlemény szerint a tranzakció a hatósági jóváhagyások megszerzésével, valamint az adásvételi szerződésben meghatározott egyéb zárási feltételek teljesülésével zárulhat.

A helikoptereket szervizelő vállalat többségi tulajdonrészének megvásárlásával a 4iG belép a forgószárnyas légijárművek karbantartási és modernizációs piacára, integrált ipari és szolgáltatási képességeket építhet ki Magyarországon és a térségben. A HeliControl tudására és infrastruktúrájára építve olyan kompetenciaközpont jöhet létre, amely magas hozzáadott értékű megoldásokat kínál, támogatva a polgári, rendvédelmi és védelmi célú forgószárnyas flották fenntartható üzemeltetését, korszerűsítését és hosszú távú kiszolgálását – írták.

A 4iG Nyrt. júliusban jelentette be nem kötelező érvényű megállapodás aláírását a HeliControl Kft. 63 százalékának megszerzésére. Az akkori tájékoztatás szerint a cég helikopterek karbantartására, javítására és alkatrész-ellátására specializálódott, ügyfelei között magyar, osztrák, svájci, német, skandináv és más európai helikopterüzemeltetők is megtalálhatók.

(MTI)

