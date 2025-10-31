2p

Vállalatok Közösségi közlekedés MÁV Zrt.

Helyjegyesek, figyelem! Visszakaphatják a pénzüket a MÁV-tól

mfor.hu

Felelősséget vállal a MÁV most már nemcsak a késéseknél, hanem a kocsiösszeállításoknál is: november 1-jétől 72 órán belül automatikusan visszaadják a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de az a kocsi bármilyen okból nem tud közlekedni az adott vonatban.

Ezt Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte pénteken a közösségi oldalán.

A vezérigazgató szerint az intézkedést azért kell bevezetni, mert a Magyar Vagon Dunakeszi Járműjavítójának problémái vannak, a termelése gyakorlatilag leáll. Ez a cég a MÁV számára komoly kocsikarbantartási tevékenységet is végez. Mivel a járműjavítóban a termelés leállása miatt a kocsikarbantartás nem, vagy csak késve tud megvalósulni, ezért a MÁV is kevesebb kocsiból gazdálkodhat a mindennapokban. Ez azt jelenti, hogy elfogynak a tartalékok, ha bármilyen műszaki probléma keletkezik, a kieső kocsit nem tudják másikkal pótolni.

A MÁV fontosnak tartja, hogy mindenki azt a szolgáltatást kapja meg, amiért fizetett. „Ha ez nem lehetséges, a felelősség a mienk, a jegy ára pedig visszajár” – hangsúlyozta Hegyi Zsolt.

Ezért a vasúttársaság azt a döntést hozta, hogy aki applikációban, vagy online váltja meg a helyjegyét, és az a kocsi nem tud közlekedni az adott vonatban, az mindenféle beavatkozás, vagy ügyfélszolgálati kérelem nélkül automatikusan visszakapja a helyjegy árát. A papíralapú jegyek visszatérítése továbbra is az e-mailes, telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatokon keresztül lehetséges.

 

Győr Tamás

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramokkal igyekszik a kormányzat és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) élénkíteni a kkv-k beruházási kedvét. A hitelpiac növekedése azonban nem csak a kamatokon múlik – mondja Győr Tamás, a CIB Bank kkv üzletágának igazgatója. 

Eladta ausztriai szállodáit a Hunguest Hotels

A vállalat befejezi 2021-ben megkezdett portfóliótisztítási stratégiájának végrehajtását és értékesíti két ausztriai, szezonálisan működő, fürdőkapcsolattal nem rendelkező hegyvidéki szállodáját Heiligenblut am Großglocknerben. 

Megérkezett az Apple-re is az OTP Szép Kártyája

Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően az OTP Szép kártyával már digitálisan is lehet fizetni, ami még kényelmesebbé teszi a mindennapi használatot. Az androidos indulást követően október 28-tól már Apple eszközökre is megérkezett a Szép-kártya-digitalizáció. A plasztikkártya változatlanul használható.

Durván visszaeseett a Tesco-dolgozók létszáma

Több mint 600 fővel csökkent a Tesco létszáma egy hónap alatt a nyáron.

Fontos változtatásra készül a kormány, ennek sokan örülni fognak

A magyar kkv-k járnak jól.  

Tízmilliárddal kevesebb pénzből gazdálkodhat a közmédia 2026-ban

Feltéve, ha elfogadják a tervezetet.

Veszélyes időszak kezdődik a boltokban

A körültekintő vásárlásra hívja fel a fogyasztók figyelmét a karácsonyi időszakban a a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Ne dőljünk be a szezonális akcióknak és kerüljük az impulzusvásárlást!

Újraindult a termelés a Mol Dunai Finomítójában

Múlt hét elején keletkezett tűz a százhalombattai üzemben.

Megtorpanhat az elektromos átállás Európában: támogatások nélkül lassul a BEV-piac

Az elektromos autók piaci térnyerése Európában továbbra is erősen függ az állami ösztönzőktől. Ahol a támogatásokat csökkentették vagy megszüntették, ott az eladások drámai visszaesést mutatnak – miközben a magasabb jövedelmű országokban a BEV-ek már a mainstream piac részévé váltak – olvasható a NextAuto cikkében.

Tarolt a BYD, elesett a Tesla az európai újautó-piacon

Az Európai Unióban 10 százalékkal, 888 ezer 672-re nőtt az új autók eladása szeptemberben az előző év azonos hónapjához képest – áll az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete, az ACEA honlapjára kedden fölkerült jelentésben.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

