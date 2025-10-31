Helyjegyesek, figyelem! Visszakaphatják a pénzüket a MÁV-tól

Ezt Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte pénteken a közösségi oldalán.

A vezérigazgató szerint az intézkedést azért kell bevezetni, mert a Magyar Vagon Dunakeszi Járműjavítójának problémái vannak, a termelése gyakorlatilag leáll. Ez a cég a MÁV számára komoly kocsikarbantartási tevékenységet is végez. Mivel a járműjavítóban a termelés leállása miatt a kocsikarbantartás nem, vagy csak késve tud megvalósulni, ezért a MÁV is kevesebb kocsiból gazdálkodhat a mindennapokban. Ez azt jelenti, hogy elfogynak a tartalékok, ha bármilyen műszaki probléma keletkezik, a kieső kocsit nem tudják másikkal pótolni.

A MÁV fontosnak tartja, hogy mindenki azt a szolgáltatást kapja meg, amiért fizetett. „Ha ez nem lehetséges, a felelősség a mienk, a jegy ára pedig visszajár” – hangsúlyozta Hegyi Zsolt.

Ezért a vasúttársaság azt a döntést hozta, hogy aki applikációban, vagy online váltja meg a helyjegyét, és az a kocsi nem tud közlekedni az adott vonatban, az mindenféle beavatkozás, vagy ügyfélszolgálati kérelem nélkül automatikusan visszakapja a helyjegy árát. A papíralapú jegyek visszatérítése továbbra is az e-mailes, telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatokon keresztül lehetséges.