Hernádi Zsoltot Washingtonban érte a hír: eredményben ugyanott van a cége, mint egy éve

Erős harmadik negyedévet zárt a MOL-csoport, ugyanakkor az új kihívások tükrében a vállalat felülvizsgálta év végi eredmény előrejelzését – írja a vállalat a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent tájékoztatóban.

A MOL-csoport közzétette harmadik negyedéves, tehát a júliustól szeptemberig tartó időszak üzleti eredményeit. Íme a főbb megállapítások:

  • A MOL-csoport adózás előtti eredménye 2025 harmadik negyedévében 503 millió dollárt ért el, azonos szinten maradva az egy évvel korábbival.
  • A Kutatás-Termelés stabil eredményeket hozott viszonylag kiegyensúlyozott külső környezetben. A termelés 2025 harmadik negyedévében átlagosan 92,3 ezer hordóra (mboepd) csökkent, közel a 92-94 ezer hordós éves iránysáv alsó határához. Ennek oka a magyarországi átmeneti leállásokban keresendő. A rövid távú kilátások javulnak, októberben 98,4 ezer hordóra nőtt a termelés. Az iraki Kurdisztán régióban újraindult a kőolajexport Törökországba, és a szintén Irak Kurdisztán régiójában található Khor Mor létesítményben befejeződött a „KM250” gázbővítési projekt.

A Kutatás-Termelés gyengébben, a Downstream erősebben teljesített az éves szinten stagnáló MOL-csoportnál
  • A Downstream (finomítási üzletág) teljesítménye javult 2025 harmadik negyedévében a kedvező finomítási környezetnek köszönhetően. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a finomítói árrések hordónként közel 6 dollárral nőttek. A feldolgozott mennyiségek szezonálisan alacsonyak voltak a harmadik negyedévre tervezett rendszeres éves karbantartás miatt, míg az értékesítési volumen változatlan maradt az előző évhez képest. Mivel a petrolkémiai környezet nem mutatott javulást, a petrolkémiai teljesítmény továbbra is a nullszaldó alatt maradt. A Dunai Finomítóban októberben bekövetkezett tűzesetet követően a tűzben nem érintett üzemeket sikeresen újraindították, a kárfelmérés még folyamatban van.
  • A Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások negatív teljesítményről számolt be, amelyet az év harmadik negyedévében az erős szezonalitás befolyásolt, az alacsonyabb bevételek és a kiterjedt DRS-visszaváltás miatt; valamint a másodlagos nyersanyagok értékesítése is csökkent. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer pozitív szabályozási változása, valamint a hatékonyságjavító intézkedések hatása várhatóan erősödést hoz a következő negyedévekben.
  • A Gas Midstream eredménye a változó makrogazdasági tényezők és a szabályozott árszint következtében csökkent a tavalyi évhez képest, a nagy regionális szállítási kereslet ellenére.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató így kommentálta az eredményeket:

„Hozzá vagyunk szokva az izgalmakhoz, de még MOL-os mércével is eseményekben gazdag időszak van a hátunk mögött. Elég csak a kőolajpiacot érintő szankciókra, a százhalombattai tűzesetre vagy az Adria-vezetéken történő szállítások körüli anomáliákra gondolni.

Öröm a sok ürömben, hogy mindezen kihívások – melyek menedzselése embert próbáló feladat – sem tudják letéríteni a MOL-csoportot a kijelölt útról. Kollégáink elkötelezettségének, a működési hatékonyságunknak és a rugalmasságunknak köszönhetően tartjuk a meghatározott irányt. Erős negyedévet zártunk, de az új kihívások tükrében felül kellett vizsgálnunk év végi eredmény elvárásunkat.

Mindezek mellett folytatjuk transzformációs stratégiánk végrehajtását is, melynek legfontosabb mostani mérföldköve vállalatunk jogi szerkezetének hatékonyabbá tétele és a nemzetközi olajiparban már jól bevált holding struktúra kialakítása. November 27-re összehívott rendkívüli közgyűlésünkön dönthetnek is erről majd részvényeseink.

A sok feladat mellett az emlékezésre is kell, hogy időt fordítsunk, hiszen az idei évben ünnepli a Dunai Finomító és algyői olaj-, és gázmezőnk a 60. születésnapját, és ünnep van a Consumer Services üzletágunkban is. 10 éve indítottuk el Fresh Corner hálózatunkat, ami közel 1400 üzletével és naponta átlagosan több mint 180 ezer eladott csésze kávéjával a régió legnagyobb kávézó hálózatává nőtte ki magát. Jól mutatja mindez, hogy a MOL minden körülmények között képes növekedni és fejlődni.”

