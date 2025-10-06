Hétfőtől hét hiteltermék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el

A KAVOSZ már közzétette a módosított üzletszabályzatokat, az új fix 3 százalékos KKV Vállalkozói termékcsomag kapcsán. Ezzel párhuzamosan minden résztvevő banknál elstartolt a kamatcsökkentés, így a CIB, Erste, Gránit, K&H, MagNet, MBH, OTP, Raiffeisen, Unicredit és Oberbanknál is – jelentette az MTI.

Hétfőtől az Széchenyi Kártya Program összes konstrukciója — tehát a likviditási és a beruházási hitelek is — 3 százalékos fix kamattal érhetők el. A Széchenyi Kártya Program MAX+ hiteleinek célja a hazai vállalkozások pénzügyi stabilitásának és versenyképességének erősítése. A konstrukciók az NGM támogatásával, a KAVOSZ Zrt., a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a kereskedelmi bankok közreműködésével érhetők el az ország teljes területén.

A bűvös szám

Hét finanszírozási forma

A vállalkozások a program keretében hét finanszírozási forma közül választhatják ki az igényeikhez leginkább illőt. A likviditási típusú konstrukciók közé tartozik a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+. Ezek a hitelek szabad felhasználásúak, így a vállalkozások szabadon dönthetnek arról, mire fordítják az így biztosított forrást. Mindhárom konstrukció esetében a kamat fix 3 százalékra csökkent október 6-tól, az igényelhető összeg pedig 1 és 250 millió forint között mozog – írták.

A Széchenyi Mikrohitel MAX+ konstrukció a korábbinál kedvezőbb feltételekkel, megemelt, akár 150 millió forintos maximális hitelösszeggel segíti az 50 fő alatti vállalkozásokat. A további beruházási célú finanszírozások körében a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+, a Széchenyi Lízing MAX+, valamint az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ biztosít lehetőséget fejlesztések megvalósítására, 1 és 500 millió forint közötti összegben, 2025 februárjától szintén 3 százalékos fix kamat mellett.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár a tárca közleménye szerint kiemelte: a program minden termékénél vállalkozásonként 150 millió forintnyi forrás áll rendelkezésre, amely biztosítja, hogy a vállalkozások mérettől és ágazattól függetlenül megfelelő mértékű támogatást vehessenek igénybe. A 3 százalékos fix kamatozású hitelek stabil forráskerete tovább erősíti a magyar vállalkozások biztonságát.

Több lépcsős csökkentés előzte meg

A tárca felidézte: a kormány a hazai vállalkozások támogatása érdekében 2024 novembere óta több lépcsőben csökkentette az SZKP termékek kamatait, így 2024 novemberében az újonnan igényelt beruházási hitelek kamata 5 százalékról 3,5 százalékra, majd 2025 februárjától 3 százalékra mérséklődött. 2025 februárjában a likviditási típusú hitelek kamata is 5 százalékról 4,5 százalékra csökkent. Az elmúlt hónapokban a kamatcsökkentések óriási érdeklődést váltottak ki, így több százmilliárd forintnyi forrás jutott el a magyar vállalkozásokhoz. A hétfőtől induló kamatcsökkentéssel beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésének gyümölcse.