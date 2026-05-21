3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Vállalatok Innováció Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Hiánypótló újítással rukkolt elő a KSH

mfor.hu

Hiánypótló termékkel bővíti digitális kínálatát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A „Magyarország külkapcsolatai” nevű interaktív dashboard célja, hogy strukturált, vizuálisan is könnyen befogadható módon mutassa be hazánk globális és regionális beágyazottságát, valamint gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszerét.

Az új alkalmazás átfogó képet nyújt az Európai Unió tagállamairól, valamint az összehasonlítható adatokkal rendelkező, közösségen kívüli legjelentősebb nemzetgazdaságokról. A felület segítségével pontosan meghatározható, hogy mely országok töltenek be kulcsszerepet Magyarország külkereskedelmében, turizmusában, vagy éppen a hazai munkaerőpiacon és a külföldi tőke jelenlétén keresztül a vállalati szférában – áll a KSH közleményében. 

A globális adatáradatban a KSH feladata nemcsak az információk gyűjtése, hanem azok közérthető és stratégiai szintű bemutatása is. Ezzel az új, interaktív felülettel egy olyan modern iránytűt adunk a felhasználók kezébe, amely pontosan kirajzolja hazánk nemzetközi gazdasági és társadalmi kötődéseit, elősegítve a mélyebb összefüggések megértését” – világított rá az innováció jelentőségére Dr. Kincses Áron, a KSH elnöke.

A dashboard lehetővé teszi, hogy a hazai adatokat regionális és globális kontextusban vizsgáljuk, hiszen a felület pontosan kirajzolja Magyarország külpiaci és strukturális kitettségét, érdemi segítséget nyújtva a stratégiai és szakpolitikai döntéshozók munkájához. A KSH várakozásai szerint az alkalmazás elsődleges referenciaforrássá válik majd az újságírók, kutatók és az egyetemi hallgatók számára is, mivel gyors, hiteles és strukturált hozzáférést biztosít a komplex nemzetközi adatokhoz.

Magyarország kapcsolatrendszerét böngészhetjük az új felületen
Magyarország kapcsolatrendszerét böngészhetjük az új felületen
Fotó: MTI

A dashboard tervezése során a hivatal kiemelt figyelmet fordított az intuitív felhasználói élményre. A vizsgálni kívánt országok a képernyő tetején található lenyíló menüből, vagy közvetlenül a beépített interaktív térképre kattintva is kiválaszthatók. A rendszer két fő pillérre épül:

  • Országprofil fül: itt a kiválasztott államok legfontosabb társadalmi és gazdasági mutatói érhetők el.
  • Magyarországi kapcsolatok fül: ez a szekció tartalmazza a kifejezetten hazánkhoz fűződő adatokat és ábrákat. Ezen belül részletes információk találhatók a külkereskedelmi forgalomról, a turisztikai trendekről, a Magyarországon működő külföldi irányítású vállalatok súlyáról, valamint a hazánkban élő külföldi állampolgárok megoszlásáról (migrációs folyamatok).

A „Magyarország külkapcsolatai” dashboard segítségével a felhasználók az egyes célországokban zajló legfontosabb makrogazdasági és demográfiai folyamatok megismerésén túl azt is nyomon követhetik, hogy ezek a nemzetközi tendenciák hogyan befolyásolhatják Magyarország gazdasági és társadalmi helyzetét.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Visszadobta a Duna Médiaszolgáltató vezérének éves beszámolóját a Közszolgálati Testület

Visszadobta a Duna Médiaszolgáltató vezérének éves beszámolóját a Közszolgálati Testület

Korábban sosem történt ilyen.

330 milliós veszteség után szűnik meg a Győr Plusz

Megszűnnek a győri médiumok.

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

A globális gazdasági bizonytalanság és a beruházási aktivitás megtorpanása közepette Magyarország gazdasági jövője a hazai kkv-szektor kezében van. Mivel a kis- és középvállalkozások adják a hazai foglalkoztatás több mint 70 százalékát és a GDP jelentős részét, megerősítésük nem csupán opció, hanem a gazdasági élénkítés alapfeltétele. Az MGFÜ legújabb programja most a legígéretesebb cégeket célozza meg, hogy valódi „nemzeti bajnokokká” válhassanak.

Érik a hatalmas bírság? Csak úgy lerakhatták a szennyezett földet a BYD-nél

Rendőrségi eljárás indult az ügyben a cég szegedi egysége miatt.

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Termelékenység, beruházás, együttműködő finanszírozási rendszerek – a következő időszakban az alkalmazkodóképesség kerül előtérbe

Domboríthat Amerika üdvöskéje, közzé teszik a jelentést

Domboríthat Amerika üdvöskéje, közzéteszik a jelentést

A chipgyártásban éllovas amerikai részvénytársaság fontos számokat ismertet a mai napon.

Samsung-unsplas

Eldőlt, sztrájk indul a Samsungnál, nem is akármekkora

Dél-Korea gigantikus vállalatánál nem sikerült megegyezni a dolgozókkal.

Mire kell figyelnie, ha osztalékot venne ki a cégéből?

Mire kell figyelnie, ha osztalékot venne ki a cégéből?

A cégek éves beszámolóinak elfogadásával elérkezett az osztalékfizetés főszezonja.

Vitézy Dávid elküldte a MÁV vezérigazgató-helyettesét

Változás a vasúti cég menedzsmentjében.

Feljelentés a szegedi BYD-gyár ügyében, kezdődik a vizsgálat

Felmerült a környezetkárosítás gyanúja.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG