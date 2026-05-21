Hiánypótló újítással rukkolt elő a KSH

Az új alkalmazás átfogó képet nyújt az Európai Unió tagállamairól, valamint az összehasonlítható adatokkal rendelkező, közösségen kívüli legjelentősebb nemzetgazdaságokról. A felület segítségével pontosan meghatározható, hogy mely országok töltenek be kulcsszerepet Magyarország külkereskedelmében, turizmusában, vagy éppen a hazai munkaerőpiacon és a külföldi tőke jelenlétén keresztül a vállalati szférában – áll a KSH közleményében.

„A globális adatáradatban a KSH feladata nemcsak az információk gyűjtése, hanem azok közérthető és stratégiai szintű bemutatása is. Ezzel az új, interaktív felülettel egy olyan modern iránytűt adunk a felhasználók kezébe, amely pontosan kirajzolja hazánk nemzetközi gazdasági és társadalmi kötődéseit, elősegítve a mélyebb összefüggések megértését” – világított rá az innováció jelentőségére Dr. Kincses Áron, a KSH elnöke.

A dashboard lehetővé teszi, hogy a hazai adatokat regionális és globális kontextusban vizsgáljuk, hiszen a felület pontosan kirajzolja Magyarország külpiaci és strukturális kitettségét, érdemi segítséget nyújtva a stratégiai és szakpolitikai döntéshozók munkájához. A KSH várakozásai szerint az alkalmazás elsődleges referenciaforrássá válik majd az újságírók, kutatók és az egyetemi hallgatók számára is, mivel gyors, hiteles és strukturált hozzáférést biztosít a komplex nemzetközi adatokhoz.

Magyarország kapcsolatrendszerét böngészhetjük az új felületen

A dashboard tervezése során a hivatal kiemelt figyelmet fordított az intuitív felhasználói élményre. A vizsgálni kívánt országok a képernyő tetején található lenyíló menüből, vagy közvetlenül a beépített interaktív térképre kattintva is kiválaszthatók. A rendszer két fő pillérre épül:

Országprofil fül : itt a kiválasztott államok legfontosabb társadalmi és gazdasági mutatói érhetők el.

: itt a kiválasztott államok legfontosabb társadalmi és gazdasági mutatói érhetők el. Magyarországi kapcsolatok fül: ez a szekció tartalmazza a kifejezetten hazánkhoz fűződő adatokat és ábrákat. Ezen belül részletes információk találhatók a külkereskedelmi forgalomról, a turisztikai trendekről, a Magyarországon működő külföldi irányítású vállalatok súlyáról, valamint a hazánkban élő külföldi állampolgárok megoszlásáról (migrációs folyamatok).

A „Magyarország külkapcsolatai” dashboard segítségével a felhasználók az egyes célországokban zajló legfontosabb makrogazdasági és demográfiai folyamatok megismerésén túl azt is nyomon követhetik, hogy ezek a nemzetközi tendenciák hogyan befolyásolhatják Magyarország gazdasági és társadalmi helyzetét.