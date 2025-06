Hihetetlen, kik veszik meg az egyik magyar NB I-es fociklubot

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

2022-ben tért vissza az idén nemzetközi szuperkupát nyert Tallereshez, miközben a mexikói első osztályban szereplő FC Juáreznél is dolgozott.

A tulajdonosi szerkezet változására vonatkozó MTI-kérdésre Andrés Jornet annyit válaszolt, hogy ezt is a későbbiekben tisztázzák majd, olyan csoportról van szó, amelynek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai vannak.

Jelezte, hogy egy tulajdonosi csoport áll a vezetésük mögött, de hogy pontosan kik lesznek még az új vezetők, azt most nem árulta el, őket majd július 19-én mutatják be.

Kérdésre válaszolva Pedrosa arról is beszélt, hogy a közösség és a tehetség szempontjából nem könnyű a zalaegerszegihez hasonló csapatot találni. Több mint 13 éve dolgoznak ebben az iparágban, és azért választották a ZTE-t, mert ez egy jó csapat, jó közösség, a befektetett kemény munka pedig meghozza majd a gyümölcsét.

A tehetséggondozásról, a játékosok neveléséről, a fenntarthatóságról fog szólni, hogy az ambiciózus terveiket megvalósítsák. Hogy a most is magas szinten lévő klub még komolyabb pozícióba kerüljön, abba nagyon kemény munkát kell fektetni.

Pedrosa azt mondta, hogy nagyon messziről jöttek, és tudják, milyen fontos a közösségnek ez a csapat. Nagy elköteleződéssel és felelősséggel érkeztek Zalaegerszegre, ami a saját városukhoz is hasonló, három hét után már otthon is érzik magukat.

Argentin többségi tulajdonba került az NB I-ben szereplő ZTE futballcsapata, amelynek ügyvezető elnöke, Damián Pedrosa és sportért felelős elnöke, Andrés Jornet pénteken, sajtótájékoztatón mutatkozott be Zalaegerszegen.

