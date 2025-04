Hiperérzékenyek az árakra a magyar vásárlók – ezt látja a Spar

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

A Spar – részben a vásárlók árérzékenységére reagálva – követi azt a nemzetközi trendet , amely a saját márkás termékek kínálatának bővítését helyezi előtérbe. Ennek eredményeként 2024-re a vállalat már 4500 saját márkás árucikket kínált, miután egy év alatt 400 új termékkel bővült a paletta. Az újdonságok között élelmiszerek, kozmetikai termékek és vegyi áruk is szerepeltek.

A cégvezető beszélt arról is, hogy elég nehéz piaci környezetben sikerült növekedést elérniük tavaly. Hozzátette: extrém árérzékenyek a vásárlók, ezt mutatja, hogy az akciós termékek mindent visznek.

A múlt év végére 652 üzletből állt a Spar hálózata, amelynek több mint fele saját tulajdonú bolt – köztük szupermarketek és Interspar áruházak. Emellett 305 egység franchise-rendszerben működik, ezek közül tavaly 35 új üzlet csatlakozott. A hálózathoz kapcsolódó franchise-üzletek jelentős korszerűsítésen és felújításon estek át, a mérföldkőnek számító 300. franchise bolt Lentiben nyílt meg. A csaknem négyezer szakembernek munkát adó franchise-hálózat forgalma megközelítette a 166 milliárd forintot, ami a Spar teljes bruttó árbevételének 15 százalékát tette ki. Heiszler Gabriella, a cég vezetője elmondta: a jövőben is várják új partnerek csatlakozását.

Összesen 1111,6 milliárd forintos bruttó árbevételt ért el tavay a Spar Magyarország, ami csaknem 5 százalékos növekedés jelent az egy évvel korábbi, 1060 milliárd forintos összeghez képest. Az árbevétel-növekedéssel párhuzamosan a mennyiségi eladások változását tükröző volumen 2 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor a Spar továbbra is masszívan veszteséges, ám ennek a mértékét majd csak a hivatalos beszámolójában ismerteti a vállalat – derül ki a vállalat csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Nehezített körülmények között is növekedést ért el a magyar Spar: a vállalat bruttó forgalma tavaly 5 százalékkal emelkedett, miközben továbbra is jelentős veszteséggel működött. Az árrésstopot érintő további lépésekről a cég várhatóan csak a május végi határidő után hoz döntést.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!