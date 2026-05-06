Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

A rendszerváltást követő „vállalatalapítási láz” idején a magyarországi vállalkozások száma robbanásszerűen megnőtt: az 1989 végi 360 ezerről 1994 végére több mint egymillióra emelkedett. A megalakuló cégek elsöprő többsége kkv, azon belül is főként mikrovállalkozás vagy egyéni vállalkozó volt.

Az akkori vállalkozásalapító nemzedék jelentős része azonban mára elérte a nyugdíjas kort, így időszerűvé vált a generációváltás. Kutatások szerint azonban az alapító-tulajdonosokat követő generáció csupán 7-20 százaléka vallja, hogy tovább vinné a céget. De mi lesz a fennmaradó 80-90 százalékkal?

A kkv-szektor szerepe a magyar gazdaságban

A Magyarországon bejegyzett cégek mintegy 99 százaléka a kkv-szektorba tartozik, amely hozzávetőlegesen 900 ezer vállalkozást jelent. A kkv-k a foglalkoztatottak mintegy kétharmadának adnak munkát, a hozzáadott érték több mint felét állítják elő, és meghatározó szerepet játszanak a beruházásokban is. Bár nagy számukat tekintve igen dominánsak, hatékonyságuk és tőkeerejük elmarad a nagyvállalati szektorétól. Ugyan a számosságot tekintve a mikrovállalkozások vannak túlsúlyban, éppen ők a legsérülékenyebbek, míg az 50-249 fős középvállalatok stabilabb, exportképesebb réteget alkotnak, ám jóval kisebb számban. Tehát ha nem sikerül a generációváltás, a munkahelyek és vállalkozások megszűnésével egyértelműen gyengül a hazai gazdaság. Ezért érdemes olyan pozitív példákból táplálkozni, ahol ez sikerült. Mert ilyen is van bőven. Amikor egy jól menedzselt utódlás valódi növekedést és megújulást hoz egy cég életében.

Komoly kihívás megtalálni a megoldást

A hazai kkv‑szektor tulajdonosai és cégvezetői komoly kihívásokkal néznek szembe. Sok esetben nincs kijelölt vagy alkalmas utód, a családon belüli konfliktusok ellehetetlenítik a stafétabot átadását, vagy éppen az üzleti és jogi felkészületlenség – esetenként az utód alkalmatlansága – akadályozza a generációváltást. Sok vállalkozás épp ezért meg is szűnik ilyenkor. Pedig ilyenkor évtizedek alatt felépített magánvagyonok megőrzéséről és méltó továbbörökítéséről van szó, ezért kulcsfontosságú a legjobb megoldást megtalálni. Ellenkező esetben könnyen előfordulhat, hogy a céget áron alul kell eladni, vagy elindul egy olyan hanyatlási folyamat, amelyből már nincs visszaút.

Van segítség, nincsenek egyedül

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) ezért tűzte zászlajára, hogy bővíti a vállalkozásokat támogató jogi és üzleti szolgáltatások piacát, és díjmentesen igénybe vehető szakértői tanácsadással készíti fel a hazai kkv-kat az előttük álló generációváltás folyamatára.

Hogy mit takar a díjmentes szakértői tanácsadás? Például segíti a generációváltás előtt álló vállalkozások cégértékének meghatározását, az átadási folyamat szervezését, hogy a generációváltás előtt álló tulajdonos eladhatóvá, átadhatóvá tegye vállalkozását, valamint, hogy az utódlási folyamatokhoz szükséges, megfelelő finanszírozási forrást megtalálják.

Azt is fontos tudni, hogy kik vehetik igénybe a díjmentes szolgáltatásokat. Az MGFÜ olyan kis- és középvállalkozások jelentkezését várja, amelyek legalább 5 lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek, nem állnak jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb eljárás alatt, tulajdonosuk minimum 55 éves, és a jogi norma szerint kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, egyéni cégek, vagy szövetkezetek.

Megoldások keresése, cégvezetők edukációja

A díjmentes tanácsadás fókuszában a tudatos generációváltás áll, aminek fő irányvonalát leginkább az időben elkezdett tervezés adja, valamint a strukturált átadás az utód számára.

A cégvezetőknek például olyan gyakorlati szempontokat is figyelembe kell venniük, mint a vezetői készségeik átadása, de az sem árt, ha rugalmasak és segítik utódjukat az addigi tulajdonosi struktúra átrendezésében is, vagy nem restek külső szakértőket is bevonni a cég egyik legfontosabb eseményébe, az átadás-átvétel folyamatába.

Mivel óriási hiba lenne veszni hagyni megannyi magyar kisvállalkozást, ezért fontos tudatosítani az érintettekben, hogy a rendszerváltás óta létrejött, igen értékes hazai kkv-piac építésében nem jelenthet gátat a generációváltás. Van segítség és létezik megoldás. Ezért fontos a tanácsadói és jogi piac fejlesztése, és ebben az értékmegtartó és -teremtő munkában fontos katalizátorként működhet az MGFÜ a kkv-k versenyképességének megtartásában.

Evolúció Program

Az MGFÜ égisze alatt működő Evolúció – Megújuló Vállalkozások Programja abban segít, hogy a tudás, a tapasztalat, és a jogkör átadása zökkenőmentesen történjen. Egy jól felépített nemzedékváltást segítő program azért jöhet jól, hogy az átadás-átvétel ne kockázatot, hanem valódi fejlődési lehetőséget jelentsen a kis- és középvállalkozások számára.

Íme, 5 érv a jelentkezés mellett:

Az EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállalkozások Programja az elmúlt öt évben több mint 400 vállalkozásnak nyújtott már támogatást, a program egyik kiemelt pillére a generációváltás.

A programban való részvétel díjmentes, így a vállalkozások kockázat nélkül vehetik igénybe a támogatást.

A résztvevők olyan kipróbált és bevált módszereket kapnak kézhez, amelyek gyakorlati segítséget nyújtanak a cégátadás minden lépésében.

Az online és személyes tanácsadás egyik legfontosabb előnye, hogy segít biztosítani a vállalkozás hosszú távú fennmaradását, és megőrzi annak piaci értékét.

A folyamat tudatos megtervezésével elkerülhetők a családi vagy üzleti konfliktusok, amelyek gyakran nehéz helyzetekhez vezethetnek.

Előttem az utódom

A gyorsan változó gazdasági környezetben egyre nagyobb kihívást jelent a nemzedékváltás előtt álló cégtulajdonosoknak a döntéshozatal. A napi operatív feladatok mellett kevés idő jut a stratégiai gondolkodásra, holott ez a hosszú távú siker fenntartása érdekében kulcsfontosságú. Néha elég egy külső szem, egy tapasztalt tanácsadó, aki segít ránézni a vállalkozás működésére, segít felismerni és azonosítani a rejtett problémákat, és strukturált megoldásokat ajánlhat. Az Evolúció program tanácsadási szolgáltatása különösen hasznos azon vállalkozók számára, akik szeretnének tudatosabb döntéseket hozni, stabil növekedést elérni még a generációváltás ideje alatt is.

Az utód megtalálása tehát már jó pár kisvállalkozásnál időszerű, és ha gondterhelten néz valaki a jövő elé, fontos tudnia, hogy nincs egyedül, van hova segítségért fordulnia, ha önerőből képtelen megoldani a váltást. Számos pozitív példa akad már, ahol sikeresen megoldották az utódlást, de a siker reményében nem árt időben elindulni az úton, és segítséget kérni a megfelelő helyen.