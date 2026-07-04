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Vállalatok Digitalizáció Hitel Kamat

Hogyan alakíthatja át a Tisza-kormány a kamattámogatások rendszerét? Interjú

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

Szakmai tudásban kiemelkedőek, a munkaerő hatékonyságában viszont bőven elmaradnak az európai élvonaltól a magyar kis- és középvállalkozások – erről beszélt a laptásunknak, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankárnak adott interjúban a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezérigazgatója. Fehérváry Tamás azt is elmondta, hogy szerinte milyen átalakítások lennének indokoltak a hazai vállalati hitelpiac kamattámogatási rendszerében.

Versenyképességi szempontból melyek a magyar kkv-k legnagyobb erősségei és gyengeségei?

A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) 3-4 ezer vállalkozással áll rendszeres kapcsolatban, amelyekre jó rálátásunk van a tanácsadásaink, rendezvényeink kapcsán.

Fehérváry Tamás, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója
Fehérváry Tamás, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

Kezdjük a pozitívumokkal! Első helyen mindenképp a szakmai tudást emelném ki. Ha egy magyar kkv kap egy feladatot, azt nagyon nagy valószínűséggel, tűzön-vízen át is meg fogja tudni oldani

Szintén előnyt biztosít a hazai kkv-k számára a logisztikai infrastruktúra. Magyarországnak nagyon jó a közúti lefedettsége, így egy hazai középvállalat számára ma már nem jelent igazi akadályt, hogy Tier 1-es beszállítóvá váljon vagy exportáljon – mondta el a laptársunknak, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankárnak adott interjúban Fehérváry Tamás, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezérigazgatója.

A legnagyobb lemaradás a munkaerő hatékonyságában van. A magyar munkaóra-alapú termelékenység az Európai Unió átlagának 68 százaléka, ami az uniós mezőny alsó negyedébe helyez minket, a régióban pedig a középmezőnyhöz elegendő. Emellett a munkaerőpiaci tartalékunk is alacsony, 6,4 százalék, amivel az uniós rangsorban hátulról az ötödik helyen állunk.

Vagyis a vállalkozásoknak egyszerre kell növelniük a hatékonyságukat és csökkenteniük a munkaerőigényüket. Erre a digitalizáció és az automatizáció jelenti a megoldást.

A digitalizációban is komoly lemaradás látszik?

Igen. A magyar kkv-k az Európai Unió utolsó negyedében vannak a munkavállalóik digitális képzésében.

Míg a nagyvállalatok több mint 70 százaléka fejleszti a náluk dolgozók digitális készségeit, addig a középvállalatoknál ez 30-40 százalék közötti, a kisvállalatoknál pedig mindössze 15 százalék körül van.

Pedig ez ma már versenyképességi kérdés. Nem véletlenül indulnak olyan programok és érhetők el olyan uniós források, amelyek kifejezetten a digitális fejlesztésekre és munkaerőképzésre fókuszálnak.

Mit gondol a kamattámogatott hitelek szerepéről, hogyan módosulhatnak ezek a Tisza Párt kormányzása alatt?

Azt gondolom, hogy mivel a permanens válságok korát éljük, felértékelődhetnek az ágazatspecifikus, egyes iparágakra fókuszáló támogatási programok. Ezek segíthetnek egy új vevőkör megtalálásában, új kapacitások vagy piacok kiépítésében, esetleg megtartásában.

Fehérváry Tamás szerint ágazatspecifikusabb megközelítésre lehet szükség a kamattámogatott hitelekben
Fehérváry Tamás szerint ágazatspecifikusabb megközelítésre lehet szükség a kamattámogatott hitelekben
Fotó: Klasszis Média / Dala Gábor

A feladat azonban egyáltalán nem lesz egyszerű. Az európai cégek ugyanis – és ez nem csak magyar sajátosság – két-két és félszer drágábban szerzik be az energiát, mint az amerikai vagy a kínai versenytársaik. A vállalatoknak a korábban említett területek mellett az energiahatékonyságuk javításába is invesztálniuk kell.

Mégis mi lehet az a vállalatok számára is kigazdálkodható kamatszint, amely mellett már nem lesz szükség ekkora mértékben a támogatott hitelekre, állami garanciatermékekre?

Ha megnézzük, hogy Európában egy átlagos vállalkozás milyen kamatok mellett adósodik el, akkor is ezt a 2-3-4 százalékos szintet látjuk. Az eddigi hazai kamattámogatott hitelek szerintem reálisan körberajzolják, hogy mi az a kamatszint, amely mellett egy kkv a nyereségessége megőrzése mellett finanszírozást vesz fel.

Az európai uniós támogatási programokban 0 százalékos hitelek is elérhetők, ezeknek a döntő többsége szintén kamattámogatott konstrukció. Ez nem magyar sajátosság, hanem annak az igénynek a lecsapódása, hogy olyan projekteket kell olcsó forráshoz juttatni, amelyeknek a belső megtérülése támogatás nélkül is értelmezhető. A hitel ebből a szempontból jó megoldásnak tűnik, hiszen az a termék, amely egy banki átvilágításon átmegy, mégiscsak üzleti megalapozottsággal bír.

Emiatt sok kritika érte az elmúlt évtized vissza nem térítendő támogatási konstrukcióit, mert az volt a feltételezés, hogy olyan cégek projektjei is megvalósulhattak, amelyek gazdaságilag nem a legjobbak, nem a legéletképesebbek voltak.

Amin érdemes lehet elgondolkodni, hogy sokszor az az ember érzése, hogy olyan cégek kapnak támogatást, amelyek e nélkül is meg tudnák oldani a fejlesztéseiket. Egy olyan kockázatkezelési struktúrát kellene kialakítani, amelyben a banki módszerekkel nem finanszírozható vállalkozások megsegítése a cél, akár hitelekkel, akár vissza nem térítendő támogatásokkal.

Középtávon nyilván az lenne az optimális, hogy a banki módszerekkel finanszírozható vállalkozásokat a piac tartsa fenn. Az állam pedig célzott támogatásokat adjon azoknak a cégeknek, amelyeket valamilyen ágazati sokkhatás ér.

A teljes interjúból kiderül, hogy az Orbán-rendszer alatt a magyar kormány és az Európai Unió vezetése között elmérgesedő viszony miatt beszűkültek-e az uniós pályázati lehetőségek a hazai kkv-k számra. Emellett a magyar cégek legnagyobb kihívásairól is olvashatnak.

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