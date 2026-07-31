Hogyan bankolnak a magyar vállalkozások 2030-ban? Ami ma sci-fi, holnap általános lesz

A 2030-as évtized beköszöntével nagy valószínűséggel teljesen másképp bankolnak majd a vállalkozások, mint jelenleg. Az elkövetkezendő 4-5 évben a technológiai fejlődés valószínűleg felforgatja majd mindazt, amit ma a vállalkozói bankolásról gondolunk. Ennek a folyamatai már beindultak, így nem is nagyon szükséges elengedni a fantáziánkat a jövő bankolásának megítéléséhez. Elég azt megnézni, hogy a jelenleg zajló folyamatok hová vezethetnek majd 4-5 év múlva. A változások nem csak a fintech cégeket – mint amilyen idehaza a Binx, a Revolut vagy a Wise, bizonyos tekintetben pedig a Gránit Bank is –, hanem az összes magyarországi bankot érinteni fogják. Lássuk tehát a legfontosabb trendeket, amelyek a vállalkozói bankolás jövőjét alakítják!

A mesterséges intelligencia lesz a vállalkozó pénzügyi asszisztense

Noha az emberi kapcsolat természetesen nem fog megszűnni 2030-ra, de a mesterséges intelligencia jelentősen teret hódít majd a bankolásban. A mesterséges – vagy inkább gépi – intelligencia manapság arra képes a banki alkalmazásokban, hogy kategorizálja a kiadásokat, kimutatásokat végezzen, esetleg válaszoljon az ügyfél különféle kérdéseire, már amelyek megválaszolására ezek közül fel van készítve.

2030-ra gyökeresen megváltozik majd a helyzet. A mesterséges intelligencia sokkal személyesebbé válik a vállalkozók bankolásának segítése céljából. Már nem csak akkor fog jelezni, ha közeledik egy bankkártya lejárat, vagy el kell helyezni a rendszeres átutalás fedezetét a számlán, hanem akár jóval előtte is. Például figyelmeztethet akkor, ha két hét múlva elfogyhat a likviditás.

Rálátva a bejövő és kimenő számlákra, az asszisztens javasolhatja majd a számlák és az adófizetések optimalizálását, vagy a kifizetések optimális sorrendjét. Előre elkészítheti majd a cash-flow-t, előre jelezve a várható pénzforgalmat, és figyelembe véve az ügyfél fizetési szokásait is.

Az internetbank tehát a mai felülettől eltérően egy személyre szabott, mesterséges intelligencia által támogatott személyes pénzügyi tanácsadó felületté (is) válik, amely proaktívan segíti a vállalkozót. A mesterséges intelligencia olyan optimális banki konstrukciókat is az ügyfél figyelmébe ajánlhat, melyeket a bank jelenleg – ismeret hiányában – nem is ajánl fel.

Háttérbe kerül a bank

Bár elsőre furcsán hangzik, hiszen a pénzforgalmat továbbra is a bank bonyolítja le és az egyes konstrukciókat is ő biztosítja, a banki szolgáltatások azonban a mainál még inkább integrálódnak majd a vállalkozók által használt alkalmazásokba. Ilyen a könyvelőprogram, a számlázóprogram, a webshop, az ERP (vállalati erőforrás tervezés), vagy a CRM (ügyfélkapcsolati rendszer). A vállalkozó tehát ott intézi majd a pénzügyeit, ahol egyébként is dolgozik.

Ezek a beágyazott pénzügyek Európában is gyors növekedési pályán vannak jelenleg. A kkv-finanszírozás jelentős része például ilyen beágyazott csatornákon keresztül érkezhet majd az évtized végére.

Tovább csökken majd az adminisztráció

Az elektronizálás és az automatizáció, számlaadatok automatikus feldolgozása már ma is jelentős mértékben csökkenti a vállalkozók adminisztrációját. A vállalkozók és a könyvelők azonban még ma is az idejük nagy részét átutalásokkal, számlák egyeztetésével, könyvelőnek küldözgetett bankszámlakivonatokkal, illetve különféle adatexportálásokkal töltik. Néhány év múlva ezek többsége már teljesen automatikus lehet.

A mesterséges intelligencia felismeri majd a számlát, összepárosítja az átutalással, mindezt elküldi a könyvelőnek. De akár jelezhet bármilyen eltérést is, vagy emlékeztetheti a vállalkozót egy-egy fontos pénzügyi határidőre. Erre a fejlődésre jó példa a Binx, ahol nem csak a kiegyenlített kimenő számlákat jelenti készre a banki kapcsolat a Számlázz.hu fiókban, hanem a beérkezett költségszámlák kifizetését is előkészíti a bankban a fintech szolgáltató.

Könnyebb lesz a vállalkozások élete, csökkenhet az adminisztráció

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Általánossá válik a személyre szabás

A közeljövőben elfelejtjük majd, hogy milyen az, amikor naponta egyszer, vagy naponta néhány alkalommal frissülnek majd az adatok. Az évtized végére a cash flow folyamatos lehet, folyamatos likviditási képet biztosítva valós idejű pénzügyi elemzéssel. A kockázatfigyelés is azonnalivá válik, a bankok után a vállalkozók életében is. Ez különösen fontos lehet a kisvállalkozások számára.

A hitelezés, a vállalkozások egyik fontos pénzügyi alapköve még jelenleg is dokumentumok bekérésével, mérlegek elemzésével telik, melyek miatt a hitelbírálatra gyakran heteket kell várni. Mindössze néhány év múlva a bank API kapcsolaton (a szoftverek kommunikálására szolgáló alkalmazásprogramozási közvetítő felület) keresztül látja majd a bevételeket, a kiadásokat, a NAV-adatokat, a számlázást és a teljes pénzforgalmat. Ezek alapján már néhány perc vagy néhány másodperc alatt is elkészülhet a hitelbírálat.

A kockázatot így már nem csak a múltbeli beszámolók, hanem a vállalkozás aktuális működése alapján is lehet értékelni. Ez a fintech szolgáltatók, vagy a fintech szolgáltatók mintájára működő bankok számára egy valódi aranybánya lehet, hiszen így sokkal pontosabb, célzottabb hitelezés valósítható meg. A még pontosabb hitelezés, és a kockázatok optimálisabb elkerülése egyszerűbb folyamatokat és olcsóbb hitelkamatot eredményezhet a vállalkozók számára.

A vállalkozó a következő évtizedben már nem fog kézzel adatokat exportálni. E helyett a bankszámlának önálló kapcsolata lesz a könyveléssel, a NAV-val, az ERP-vel, a webshoppal, a készletkezeléssel és az e-számlázással. A kommunikáció teljesen automatikusan zajlik majd.

Manapság minden ügyfél ugyanazt látja a mobilbankban. A mesterséges intelligencia azonban öt éven belül pontosan tudja majd, hogy a vállalkozó milyen iparágban dolgozik, mikor kell áfát fizetnie, mikor kér hitelt, vagy mikor fogy el a pénze. Ennek megfelelően ad majd ajánlatokat a vállalkozó számára.

A csalásmegelőzés teljesen új szintre lép

A csalás megelőzése vagy felderítése már ma is jórészt viselkedésminták elemzésével, csalási minták észlelésével zajlik. A mesterséges intelligencia azonban nemcsak felismeri majd a csalást, hanem meg is állítja. Figyelmezteti majd a vállalkozót, alternatívákat ajánl és valós időben értékeli majd a tranzakció kockázatát.

Várhatóan ez lesz az egyik legfontosabb fejlesztési irány a pénzügyekben a következő években, hiszen a rablók mindig a pandúrok előtt járnak.

A bank értékesítési platformmá válik

Már ma is megfigyelhető az a trend, mely szerint a bankszámla és a bankkártya mellett a bankok biztosításokat, finanszírozást, faktoringot, devizaváltást, bérszámfejtést, adózási szolgáltatásokat, esetleg partneri ajánlat keretében könyvelést vagy céginformációs szolgáltatásokat nyújtanak.

Jó példa erre a K&H Bank, mely a biztosításokat együtt kínálja a banki konstrukciókkal és a partneri ajánlatokkal. Ez azonban a jövőben még inkább általánossá válhat majd, ráadásul egyetlen felületen.

A fintechek diktálják majd a tempót, a bankok pedig követik

Bár ez már jelenleg is így van, azért korábban még a bankok találtak ki a fejlesztési irányokat. Ma már sokkal inkább jellemző, hogy a fintech szolgáltatók mutatnak be egy új működési modellt, szolgáltatásokat, árazást, a hagyományos bankok pedig kénytelenek követni őket. Jó példa erre idehaza a Binx vagy a Revolut Business szolgáltatás kínálata.

Ez a folyamat már jelenleg is zajlik a kkv-bankolásban a mobilbankok esetében, vagy például az online számlanyitásnál, a vállalkozók számára kínált virtuális bankkártyáknál, az azonnali értesítésekben vagy az API-alapú szolgáltatások tekintetében.

A vállalkozó már nem fog külön bankolni, hanem egyszerűen csak „dolgozik” majd. A pénzügyi háttérrendszer – a mesterséges intelligenciával, az API-kkal és az automatizált folyamatokkal – magától elvégzi majd a feladatok jelentős részét.

Ebben a világban a verseny nem elsősorban a legnagyobb fiókhálózatról vagy a legjobb számlacsomagról szól majd, hanem arról, hogy melyik szolgáltató tudja a legnagyobb felhasználó-barátsággal beépíteni a pénzügyi szolgáltatásokat a vállalkozás mindennapi működésébe. A jelenlegi fintechek – köztük a Binxhez hasonló szereplők – éppen ezt a szemléletváltást gyorsítják fel már ma is.

A szerző a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője