Vállalatok

Hogyan készülj fel a téli sportokra, ha egész nap irodai munkát végzel?

PR

Ahogy közeledik a tél, egyre többünknél kerül elő a gondolat, hogy jó lenne újra a pályán tölteni egy hétvégét. A sí- és snowboardprogramok tervezgetése ilyenkor szinte magától beindul, és sokan már most fejben a hegyek között járnak.

Közben viszont ott van a hétköznapok valósága, ami a hosszú órákon át tartó ülés, a görnyedt tartás és a folyamatos monitorra figyelés. Ez a fajta terhelés könnyen elfeledteti velünk, mennyire megváltozik a testünk állapota a nap végére. A sok ülés miatt az izmok feszültté válnak, a hát és a derék pedig különösen érzékeny lesz. Ezek pedig pontosan azok a területek, amelyeknek a legnagyobb mozgékonyságra lenne szükségük a havas pályákon.

Éppen ezért néhány egyszerű, de tudatos lépés már a szezon előtt is rengeteget számíthat, és segíthet abban, hogy valóban élvezhető legyen a pályán töltött idő.


A sok ülés ára – így hat a testünkre az irodai munkavégzés

Aki napi 6–8 órát ül egy helyben, az pontosan tudja, milyen gyorsan befeszül a derék, mennyire merevvé válik a vállöv, és milyen nehéz újra „felébredni” egy hosszabb munkanap után. Irodai környezetben a test szinte automatikusan egy előregörnyedt pozícióba zár, amit sokszor észre sem veszünk. A csípőhajlító izmai megrövidülnek, a hát felső szakasza túlfeszül, a lapockák pedig egyre kevésbé vesznek részt a tartásban.

Ez a fajta statikus terhelés gyorsan összeadódik, és a téli sportoknál különösen érezhetővé válik. A snowboardozás és a síelés tele van olyan mozdulatokkal, amelyek csavarják a törzset, hirtelen irányváltásokra késztetik a térdet és stabil, erős központi izmokat igényelnek. Ha mindezt pedig egy egész napos ülés után próbálja meg teljesíteni a test, sokkal könnyebben jöhet a feszülés vagy a kellemetlen húzódás is.

Éppen ezért egyre többen próbálják otthoni módszerekkel enyhíteni a nap végére kialakuló izomfeszülést. A klasszikus nyújtások és a hengerezés mellett sokan beépítenek olyan kíméletes regeneráló eszközöket is, mint a Safe Laser, ami segít fellazítani a letapadt területeket, és felkészíti az izmokat a nagyobb terhelésre.

A Human Medical olyan hazai márka, amely az egészségtudatos életmód híveit segíti korszerű, mégis természetes megoldásokkal. Eszközeik és készítményeik célja, hogy támogassák a szervezet öngyógyító folyamatait – legyen szó fájdalomcsillapításról, mozgásszervi problémákról vagy egyszerűen csak a mindennapi jó közérzet megőrzéséről.

A kínálatukban megtalálhatók a jól ismert Safe Laser lágylézerek, mágnesterápiás készülékek, valamint CBD- és CBG-olajok, gyógyteák és más természetes étrend-kiegészítők. Budapesti bemutatótermükben személyes tanácsadás, kipróbálási lehetőség és eszközbérlés is elérhető.

Hogyan előzheted meg a hát- és derékfájdalmat a pálya előtt?

A téli szezon előtt nemcsak a felszerelést érdemes előkészíteni, hanem a testet is. De néhány egyszerű, otthon is könnyen elvégezhető mozdulat már elég ahhoz, hogy a hát és a derék is jobban bírja a pályán a hirtelen erőkifejtést, a csavaró mozdulatokat és az intenzív ritmust.

Íme, mire érdemes figyelni:

  • Kezdd egy rövid bemelegítéssel otthon
  • Laza körzések, könnyű hajlítások és csípőátmozgatás már néhány perc alatt felkészítik az izmokat.
  • Állíts össze egy 10 perces „irodai túlélő rutint”
  • A vállkörzés, a mellkasnyitó mozdulatok és a csípő mobilizálása segítenek leoldani azt a feszültséget, ami a sok ülésből jön.
  • Erősíts is, ne csak nyújts
  • A téli sportok stabil törzset igényelnek. A core-izomzat, a farizom és a mély hátizmok erősítése segít megelőzni azokat a tipikus húzódásokat, amelyek a pályán az első csúszásoknál jelentkeznek.

Izommerevség oldása otthon – amit minden irodai dolgozó megtehet

A nap végére gyakran érezzük, hogy a váll, a derék vagy a hát alsó szakasza jóval feszesebb, mint kellene. Ez teljesen természetes az irodai rutin mellett, de szerencsére néhány egyszerű otthoni módszerrel gyorsan lehet rajta enyhíteni.

  • Laza átmozgatás estére: Pár perc könnyű nyújtás vagy váll-, csípő- és mellkasnyitó mozdulat sokszor már elég ahhoz, hogy oldódjon a feszülés.
  • Hengerelés vagy célzott mobilizálás: A letapadt izmokra hatékony a rövid, lassú hengerezés. Elég 1–2 perc területenként, hogy érezhetően lazább legyen a mozgás.
  • Finom hő vagy fény alapú otthoni kezelés: A melegítő párna vagy más kíméletes otthoni eszköz segít ellazítani a merev területeket. Sokan használnak ilyenkor Safe Lasert is, mert könnyű beiktatni a nap végébe.

A cél nem az intenzív edzés, hanem az, hogy a test ne egy feszült állapotból induljon neki a téli sportoknak – és ebben már napi néhány perc is látványos különbséget hoz.

Mikor kell szakemberhez fordulni, és mire figyelj a tested jelzéseiből?

Ha a felkészülés során vagy már a csúszás alatt azt érzed, hogy a fájdalom folyamatosan visszatér, erősödik, vagy egyre kisebb mozgástartományt enged, érdemes megállni. A hirtelen, éles fájdalom, a zsibbadás vagy az, amikor egy terület „nem enged” bizonyos mozdulatokat, nem az a kategória, amit tovább kell erőltetni. Az ilyen jelzések gyakran túlmutatnak a szokásos izommerevségen, és ilyenkor jobb szakemberhez fordulni, mielőtt komolyabb sérülés alakul ki. Ha egy fájdalom napok óta nem enyhül, vagy akár egy egyszerű nyújtás is kellemetlen, akkor is érdemes konzultálni, hogy pontosan tudd, mi áll a háttérben.

Összegezve, a téli sportokra való felkészülés nem bonyolult, csak tudatosságot igényel. A sok ülés miatt kialakuló merevséget érdemes időben oldani, a törzs- és mélyizmokat pedig néhány rövid gyakorlattal felébreszteni. A rendszeres átmozgatás, a célzott mini-edzések és az otthoni regeneráló módszerek mind segítenek abban, hogy a test stabilabban reagáljon a pályán. Ha ezekre odafigyelünk, a csúszás élvezetesebb lesz, és jóval kisebb eséllyel zavar bele bármilyen kellemetlen fájdalom vagy váratlan feszülés.

