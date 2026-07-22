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Vállalatok AI - Mesterséges intelligencia ChatGPT

Hogyan végezze 3 ember egy 10 fős csapat munkáját? Így hoz mérhető hasznot az AI

PR

Reggel a munkatársak beírnak egy-két kérdést a ChatGPT-nek, délután háromkor viszont még mindig ugyanazt az Excel-táblát másolgatják. Az eszközök már ott vannak a vállalati gépeken, a havi zárásnál mégsem látszik, hogy a cég egyetlen perccel is gyorsabb vagy jövedelmezőbb lett volna. Miért várat magára a valódi megtérülés, és mit csinálnak másképp azok, akiknél már a profitban is mérhető az AI jelenléte?

A legtöbb vezető azt várja, hogy egy félnapos gyorstalpaló vagy egy új AI-eszköz majd varázsütésre rendbe teszi a belső folyamatokat. A mesterséges intelligencia sikeres üzleti használata azonban 70-80 százalékban a gondolkodásmód megváltoztatásán múlik, nem magán a szoftveren. Nem elég csupán kérdezni a géptől; a feladatokat kell úgy átszervezni, hogy az ember és az AI olajozottan dolgozzon együtt. Ezt a partnerséget nevezi a szakma „AI Fluency-nek”.

A megtérülés ott kezdődik, ahol a robotmunka véget ér

Az integráció gyakran ott csúszik el, hogy a cégek a már meglévő, gyakran kaotikus folyamataikat akarják egyszerűen felgyorsítani az AI segítségével. A sikeres bevezetés első lépése ezzel szemben az, hogy megkeressük a szervezetben lévő adminisztrációs szűk keresztmetszeteket.

Melyek azok a repetitív feladatok – például az ügyféladatok kézi rögzítése, az adatellenőrzés vagy a szabványszerződések szövegezése –, ahol az emberi hiba kockázata és a monoton teher a legnagyobb? Ha ezeket sikerül elsőként átadni az algoritmusoknak, a megtérülés azonnal mérhetővé válik, a munkatársak pedig visszakapják a fókuszukat a valódi, értékteremtő szakmai munkára.

A technológia ráadásul olyan ütemben fejlődik, hogy egy ma elsajátított szoftveres trükk vagy statikus online kurzus akár heteken belül elavulhat. Ezt a csapdát ismerte fel a magyar piacon az Amazing AI csapata is. A hazai edukációban betöltött szerepüket jól mutatja, hogy saját adataik szerint eddig több mint 43 500 magyar vállalkozónak segítettek eligazodni az AI világában. A tapasztalatuk egyértelmű: a mesterséges intelligenciát nem lehet egyszer s mindenkorra megtanulni.

Ezt a folyamatos adaptációt támogatja a márka hétről hétre frissülő, online Tudástára is. A platformon jelenleg több mint 1800 hazai szakember és vezető követi nyomon a technológia változásait a mindennapokban, hogy lépést tartsanak az innovációval.

A skálázhatóság új szintje: stabil folyamatok a háttérben

Ugyanakkor a piac azt is megmutatta, hogy számos vállalatnál egyszerűen nincs belső kapacitás a folyamatos képzésre. Amikor egy cég azonnali, stabil működést keres a meglévő szoftverei lecserélése nélkül, a tudásátadás helyett a kulcsrakész automatizmusokra helyeződik a hangsúly.

Ilyenkor a tiszta mérnöki integráció hozza el az áttörést. A GDPR24 ügyvédi iroda példája jól mutatja ezt: a 15 oldalas szerződések egész napos, kézi kitöltését egy okos űrlap és az AI segítségével másodpercekre redukálták. Az Amazing AI Solutions szakemberei által épített, háttérben futó automatizmusok a hazai KKV-szektorban már több mint 10.000 munkaórát szabadítottak fel. Az eredmény nem csupán a megspórolt idő. Egy 3 fős csapat ezzel képes lehet úgy működni, mintha 10 fős lenne – anélkül, hogy a bérköltségek az egekbe szöknének.

A jövő a fókusz visszanyeréséről szól

Ahogy a gazdasági környezet egyre kiélezettebbé válik, a vállalati skálázódás sokszor épp a lassú, manuális háttérfeladatokon csúszik el. A jövő nyertesei nem azok a cégek lesznek, amelyek a legtöbb szoftver-előfizetést halmozzák fel, hanem azok, amelyek a leggyorsabban képesek beépíteni a mesterséges intelligenciát a napi működésükbe.

Azok a döntéshozók, akik tudatosan szeretnék megtervezni ezt az átállást, az Amazing AI támogatásával tehetik meg a következő lépést a stabil és jövőálló működés felé.

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Ugyanazt az Excel-táblát másolgatják.

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