2p
Vállalatok Horvátország Hunguest Hotels Zrt. Opus Global Nyrt.

Horvátországban terjeszkedik a Hunguest Hotels

mfor.hu

Az Opus Globalhoz tartozó Hunguest Hotels szállodalánc üzemeltetheti a horvátországi Opatijában található négycsillagos Hotel Miramart – közölte a társaság kedden.

A hotel üzemeltetésével a Hunguest Hotels megkezdi horvátországi terjeszkedését, és 22-re növeli a lánchoz tartozó szállodák számát. A horvátországi szálloda a montenegrói Hunguest Hotel Sun Resort mellé érkezik az Adrián, ahol már közel 350 szobát kínál a lánc – számol be róla az MTI.

A Budapesttől autópályán ötórányira fekvő Hotel Miramar – egy 110 szobás, öt épületből álló tengerparti szállodakomplexum – Opatijában található. A 25-80 négyzetméter alapterületű szobák és lakosztályok jelentős része tengerre néz. A hotel privát stranddal, 200 négyzetméteres fűtött, kiúszós, tengervizes medencével, valamint beltéri édesvizes medencével rendelkezik. A szálloda wellness világa panoráma szaunákkal egészül ki.

Opatija, az egykori Abbázia neves fürdőhely
Fotó: Wikipédia/ChrisV

A Hunguest Hotels fokozatosan vezeti be szolgáltatásait a szállodában, elsőként a Hunguest Hotels Törzsvendégprogram kedvezményeivel élhetnek a vendégek márciustól, míg a nyári szezonra magyar nyelvű recepciós személyzettel készül a szállodalánc.

Détári-Szabó Ádám, a Hunguest Hotels vezérigazgatóját elmondta, hogy a lánc otthon van az Adrián, hiszen a montenegrói szállodájuk kiemelten népszerű a magyar vendégek körében, és abban bíznak, hogy Hotel Miramar is felkerül a hazai utazók bakancslistájára.

A Hunguest Hotels jelenleg 20 szállodát és közel 3500 szobát üzemeltet Magyarországon, és a vezető szállodaüzemeltető a vidéki wellness- és konferenciaturizmus piacán. A szállodalánc 2020 és 2024 között összesen 2000 szobát érintő, nagyszabású fejlesztési programot hajtott végre.

