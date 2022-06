Hosszú Katinka cégei sem úszták meg a járványt

Magyar startup győzedelmeskedett a Get in the Ring regionális döntőjén

A Vespucci Partners portfóliócége, a Haris Digital nyerte a Regional Startup and Innovation Day eseményen megrendezett, idén az energetikai innovációknak szentelt Get in the Ring! startup verseny regionális döntőjét. Az innovatív megoldásáról már az USA-ban is elismert Haris Digital a felhasználóbarát és költségkímélő termelési folyamatoptimalizáló mobilalkalmazássukkal győzte meg a zsűrit.