A számok is megmutatták, nagyot bukott Hosszú Katinka étterme

Ugyan az Iron-cégek nevéből szépen lassan eltünedezett az ’Iron’ jelző; Hosszú Katinka ennek ellenére 2023-ban is megtartotta mindegyik céges érdekeltségét. A „koronaékszer” ezek közül a Katinka & Co. – az egykori Iron Swim Kft. – amely egy 2022-es átalakítás után vette fel ezt a nevet, és az úszóiskola üzemeltetése mellett alá szervezték az úszónő többi céges érdekeltségét is.

Hosszú Katinka több céges érdekeltséggel is rendelkezik - változó eredményességgel

Fotó: Depositphotos

A főtevékenységét tekintve ’PR, kommunikáció’ területen érdekelt Katinka & Co., amelyben az úszónő mellett kisebbségi tulajdonos férje, Layber-Gelencsér Máté is, 2023-ban nem zárt kiemelkedő évet. Az árbevétel 70,8 millió forint volt – ez a kiegészítő mellékletben szereplő információk szerint elsősorban marketingmegjelenésekből és az úszóiskolából folyt be. A tárgyévi eredmény némi visszaesés az egy évvel korábban regisztrált 91,912 millió forint után.

A Katinka & Co. összességében 9,51 millió forintos profittal zárta az évet, azaz kétségbeesésre alapvetően így sincsen ok; igaz, a nyereség egy év alatt harmadolódott, hiszen 2022-ben még 36,7 millió forintos pluszban zárt a cég. Az eredmény figyelembe vételével az úszónő és párja osztalék fizetéséről nem döntött, így tovább hízott a cég eredménytartaléka, egészen 361 millió forintra.

A bedőlt étterem

2022 júniusában nagy csinnadratta közepette nyitotta meg éttermét Hosszú Katinka, a Koool – by Katinka a Szent István körúton várta az egészséges ételekre vágyó érdeklődőket. Az egyébként összességében elég jó értékeléssel rendelkező vendéglátó-egység 2024 áprilisában szomorú hírt közölt kedvelőivel, a Facebook-oldalon közzétett poszt szerint a gazdasági helyzet miatt nem tudták volna tovább tartani a minőséget, ezért inkább a bezárás mellett döntöttek:

A Koool mögött álló HK Superfood Kft. 2021-es alapítása óta nem tudott nyereséget hozni, ez azonban a korábbi években még nem volt igazán meglepő, hiszen első évét teljesen építkezéssel töltötte, míg maga az étterem csak 2022-ben nyitott meg.

Azt, hogy valóban nem volt minden rendben az üzemeltető vállalkozás háza táján a tárgyév mutatja, hiszen az értékesítésből származó 162,7 millió forint arra is alig volt elegendő, hogy a 130,8 millió forintnyi anyagjellegű ráfordításokat fedezze (ennek jelentős hányada egyébként az anyagköltség). Mindez kiegészítve a személyi jellegű ráfordításokra költött 38,76 millió forinttal (azt a cég nem árulta el, hogy pontosan hány dolgozót foglalkoztatott), egyenesen ahhoz vezetett, hogy a HK Superfood -19,2 millió forintos mínuszban zárta az évet.

Hosszú Katinkának biztosan akad még dolga az étterem bezárása után is ezen vállalkozásával, ugyanis a HK Superfood 135,8 millió forinttal tartozik az anyacég Katinka & Co-nak, itt rövid lejáratú kötelezettségről van szó.

Mi a helyzet a többi céges érdekeltséggel?

Az első Iron-cég, az Iron Corporation Kft. továbbra is létezik, ám nem szerez érdemi bevételt, és csak veszteséget termel – 2023-ban 0 forint árbevétel mellett 2,5 millió forintos mínuszban zárt. Az egykoron az Iron-webshopot is üzemeltető cégben ennek ellenére van még pénz, hiszen a korábbi évekből csinos eredménytartalék gyűlt össze, amely még mindig 27 millió forintra rúg.

A koronavírus-járvány elvitte az eredetileg igen ígéretesen induló ISL-úszóliga versenyt, így az ennek üzemeltetésére létrehozott Iron International Kft. is tetszhalott állapotba került, és kereken nullás árbevétel mellett 5 millió forintos veszteséget hozott.