Keserédes lett a Hungaroring jubileuma, borzalmas számok érkeztek

Az, hogy a negatív eredménynél jóval nagyobb mértékben csappant meg a cég saját tőkéje, a 2023 végi 18,3 milliárd forintról a 2024 végi csaknem 12,6 milliárdra, annak a következménye, hogy a tavalyelőtt még közel 6 milliárdos értékelési tartalék lenullázódott, miután „a Stratégiai Fejlesztési Program keretében a teljes infrastruktúra megújul, a régi épületek bontásra kerültek, az újak piaci értéken kerülnek be a könyvekbe, így átértékelésre nincs szükség a továbbiakban” – olvasható a kiegészítő mellékletben.

Emellett az értékcsökkenési leírások is 70 százalékkal magasabbak lettek, ami logikusan következik a 2024-ben befejezett beruházások aktiválásából, amit a korábbi években aktivált eszközök értékcsökkenésének elszámolása kísért.

Az eredmény pozitívból negatívba fordulásához hozzájárult, hogy a Hungaroring Sport 2024-ben 16,6 százalékkal több, csaknem 31,3 milliárd forint ráfordítást könyvelt el tavalyelőtthöz képest. Mindezért elsősorban az egyéb ráfordítások a ludasak, azon belül is az, hogy a leselejtezett készletek és tárgyi eszközök (amelyek már a cikkünk elején említett régi lelátó lebontását takarják) értéke megugrott.

Bár a veszteségből még nem következik, hogy egy cég nem fizet osztalékot, hiszen az eredménytartalékból ezt megteheti, most a társaság ezt nem javasolja a tulajdonosának, vagyis a magyar államnak.

Egy ilyen volumenű beruházásnál nem meglepő, hogy a kiadások megugrása miatt alacsonyabb lesz az eredmény, ám akkor is nagy zuhanásként értékelhető, ami a Hungaroring Sportnál történt. Míg a 2023-as évet még közel 800 millió forintos adózott nyereséggel zárta a társaság, addig a tavalyit már veszteséggel. Bár annak mértéke (-25,7 millió) nem egetrengető, mégis ritka a cég életében. Mint grafikonunkon látható, az utóbbi kilenc évben a tavalyi mellett mindössze egy esztendőt záródott mínusszal, a 2020-as, vagyis amikor a Covid berobbanása miatt takaréklángon rendezték meg a futamokat.

A fejlesztések forrásigényével magyarázható, hogy jócskán megcsappantak a társaság pénzeszközei, azokon belül is döntően a bankbetétek: míg 2023-ban közel 30 milliárd forintot tartottak az MBH Banknál és a CIB Banknál vezetett számlákon, addig 2024-ben már kevesebb mint 22 milliárdot.

Arra már a kizárólagos állami tulajdonban lévő cég pénteken közzétett beszámolójából következtethetünk, hogy mennyibe is kerül a nagyszabású korszerűsítés. Eszerint a Hungaroring Sport Zrt. 2024-ben közel 31,5 milliárd értékben valósított meg beruházást, szemben a 2023-as 9,6 milliárddal, ezekből 11,4 milliárdot aktivált, csaknem 30 milliárd vár tehát még befejezésre, ami – mint írják a kiegészítő mellékletben – „elsősorban a Stratégiai Fejlesztési Program tervezési, előkészítési és kivitelezési munkálatait tartalmazza”.

