Végre: engedélyt kapott az új magyar légitársaság

Egy hónapja semmit sem szállít a magyar állam teherszállító repülőgépe. De nem is ez az igazi baj.

Kapcsolódó cikk Hadházy Ákos Ferihegyen is talált valami lelombozót Egy hónapja semmit sem szállít a magyar állam teherszállító repülőgépe. De nem is ez az igazi baj.

A kínai hátterű Hungary Airlines gépe már decemberben tesztrepülésre indult, és az új évben pedig több gyakorlórepülést is végzett.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!