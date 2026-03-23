Húsvét után 5+5 millió forint ütheti a cukrászdák markát

Az „5+5”-ös pénzügyi konstrukció keretében a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) 5 millió forint összegű Start hitele mellé 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak a Kisfaludy Programnak köszönhetően az éttermek után a cukrászdák üzemeltetői is. Az így elérhető 10 millió forintos forrás jelentős segítség versenyképességük erősítéséhez, fejlesztési elképzeléseik megvalósításához. Az cukrászdáknak szóló akció részletei már megtalálhatóak a hitelt nyújtó Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont, illetve a támogatásokat biztosító Kisfaludy Program weboldalán.

A somlói galuska sokak kedvence

Fotó: Wikipédia/Illustratedjc

A magyar cukrászat több évszázados hagyományokra épül: a monarchia eleganciája, a magyar konyha egyedi karaktere egyaránt megjelenik benne. Ikonikus desszertjeink – mint a Dobos‑torta, az Eszterházy‑torta, a Rigó Jancsi vagy a Somlói galuska – a magyar identitás részét képezik. A szakma nagyjainak öröksége – többek között Dobos C. József, Gerbeaud Emil, Kugler Henrik, Hauer Rezső vagy Auguszt Elek munkássága – a mai mesterek újítókedvével, kreativitásával párosulva nemzetközileg is magas szintre emelték a magyar cukrászatot.

Cukrászdából jelenleg 3 ezernél is több működik hazánkban, és ezzel nemcsak a hazai vendéglátás, hanem a mindennapok, az ünnepek, családi és közösségi alkalmak nélkülözhetetlen szereplői is. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) adatot szolgáltató cukrászüzletek bevétele az elmúlt évben megközelítette a 127 milliárd forintot, ami szintén jól mutatja gazdasági jelentőségüket.

A vendéglátás a turizmus „lelke”, ezért a kormány célzott programokkal ösztönzi a stratégiai szektor fejlődését. Így a 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló akcióterv részeként az éttermek után a cukrászdák számára is elérhetővé teszi az új, kombinált finanszírozási lehetőséget. 2026. április 8‑tól az „5+5” pénzügyi konstrukció keretében a cukrászdák üzemeltetői is pályázhatnak 5 millió forint összegű KTH Start kölcsönük mellé a további 5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásra. Ezzel összesen 10 millió forint állhat a cukrászdák rendelkezésére fejlődésük, stabil működésük biztosítására.

„Meggyőződésem, hogy a szélesre nyitott felhasználási lehetőség számukra is komoly motiváció lesz, hiszen a támogatás a cukrászdák valamennyi fejlesztési elképzelését segíthet megvalósítani, a kisebb beruházásoktól a napi működésük megerősítéséig ” – jelentette ki a sajtótájékoztatón Suhajda-Molnár Anikó vezérigazgató, a támogatás forrását biztosító Kisfaludy Program képviseletében.

Láving Gusztáv, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) vezérigazgatója hangsúlyozta: jelenleg minden harmadik igénylés a január vége óta elérhető 2=3-as promócióban érkezik a KTH-hoz, ami jól mutatja a hibrid finanszírozás iránti erős érdeklődést. Az 5+5 konstrukció fogadtatása akár ennél is sikeresebb lehet, hiszen az összesen 10 milliós összeg már nagyobb fejlesztési lehetőséget kínál. Azt is hozzátette: a szektor legkisebb szereplői is hosszú távú pénzügyi partnerként számíthatnak a KTH-ra üzleti-növekedési terveik megvalósításában.

Kapcsolódó cikk Segít a két Kisfaludy – milliós támogatás a turisztikai hitel mellé Vissza nem térítendő támogatás a KTH Start mellé.

A kölcsön igénylése kizárólag online, az NTAK-ból indítható, a teljes folyamat digitális és gyors.

A vissza nem térítendő támogatás legfontosabb feltételei cukrászdák számára:

egyszer igényelhető, és egy cukrászda csak egy támogatásra pályázhat,

igénylése pozitív KTH-hiteldöntéshez és aláírt hitelszerződéshez kötött,

az NTAK adatszolgáltatásán alapul,

az üzemeltető 2025-ben legalább 210 napon át napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba,

az igénylést megelőző 20 napban napi zárást és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba,

a cukrászda üzemeltetőjének nettó árbevétele elérte vagy meghaladta a 12 millió forintot az elmúlt 12 hónapban.

A KTH Start hitelek főbb jellemzői: