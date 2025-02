Húsz év együttműködés sikere az elismert minőség

Az Auchan és az Izsáki Házitészta Kft. közös munkájának eredménye egy KMÉ-védjeggyel hivatalosan is elismert, prémium minőségű tészta, amely minden magyar háztartás konyhájában megállja a helyét.

A KMÉ-védjegy nemcsak az Auchan és az Izsáki Házitészta Kft. közös sikerét jelzi, hanem a magyar élelmiszeriparban is fontos mérföldkő. „Ez egy nagyon komoly minősítési rendszer, amit nem lehet egyszerűen megszerezni. Itt a gyártás és a forgalmazás minden lépésének meg kell felelnie a legszigorúbb követelményeknek” – hangsúlyozta Juhász Zsolt.

A családi vállalkozásként működő Izsáki Házitészta Kft. gyökerei mélyre nyúlnak. Az alapító, Juhász Sándorné 16 éves kora óta foglalkozik tésztagyártással, és az évtizedek során megszerzett szakértelmet a következő generáció is továbbviszi. „A minőség, a precizitás és a pontosság mindig is elsődleges szempont volt számunkra” – tette hozzá.

Az Auchan sikerének egyik kulcsa az erős és megbízható beszállítói kapcsolatokban rejlik. Az Izsáki Házitészta Kft.-vel több mint két évtizede dolgoznak együtt, és az évek során közösen fejlesztették a minőségi tésztatermékeket. „Brand termékeinkkel kezdtük az együttműködést, majd hat éve az Auchan Nívó sajátmárkás termékek gyártásába is bekapcsolódtunk” – mondta Juhász Zsolt, az Izsáki Házitészta Kft. cégvezetője.

A Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegy megszerzése szigorú kritériumokhoz kötött. A termékeket nemcsak érzékszervi, hanem analitikai és mikrobiológiai vizsgálatoknak is alávetik, hogy garantálják az állandó és kiemelkedő minőséget. Az Auchan sajátmárkás nyolctojásos cérnametéltje minden követelménynek megfelelt, így elnyerte a védjegyet.

Az Auchan számára mindig is kiemelten fontos volt a minőség és a megbízhatóság, különösen sajátmárkás termékei esetében. Nem véletlen, hogy az Auchan nyolctojásos cérnametéltje elnyerte a Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) védjegyet, amely garantálja a vásárlók számára a kiemelkedő minőséget. Az Auchan 1998 óta van jelen Magyarországon, és azóta folyamatosan fejleszti kínálatát, hogy a vásárlók minden igényét kielégítse. Jelenleg 19 hipermarket, 5 superstore és a dinamikusan fejlődő e-kereskedelmi ágazat tartozik a vállalat portfóliójába. A KMÉ-védjegy megszerzése nemcsak elismerés az Auchan számára, hanem egyben megerősítés is a fogyasztók felé, hogy maximálisan bízhatnak a sajátmárkás termékek minőségében.

