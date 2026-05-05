Hűtlen kezelés és versenykorlátozás: nyomozás indult Mészáros Lőrinc autós cégével szemben

Ez derült ki a legfőbb ügyész válaszából, amit Tordai Bence országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott.

A Párbeszéd volt politikusa április 17-én arról érdeklődött Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznél, hogy indult-e büntetőeljárás a Mészáros M1 Kft. és a Mercarius Kft. közpénzes flottatendereivel összefüggésben, és ha igen, jelenleg milyen stádiumban tart az ügy. Tordai arra is kíváncsi volt, hogy mely hatóság jár el az ügyben, és történt-e már tanú- vagy gyanúsítotti kihallgatás.

A legfőbb ügyész május 5-i válasza szerint az érintett ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda „hűtlen kezelés bűntette és versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban büntette miatt folytat nyomozást, amely jelenleg felderítési szakban van”. Nagy Gábor Bálint hozzátette, hogy a nyomozás ezen szakaszában a további tájékoztatás a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik.

2023-ban az Átlátszó írt arról, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mészáros M1 Autókereskedő Kft. gyakran nyert azzal közbeszerzést, hogy nagyon rövid határidőket vállalt. Olyan rövideket, amikkel az olyan nagy ágazatbeli szereplők, mint a Porsche vagy a Mercarius egyszerűen nem tudták felvenni a versenyt.

A felhívásokban az ajánlatkérők nagyon magasra tolták fel a szállítási határidő értékelési súlyszámát, ami azt eredményezte, hogy az esetek többségében a szállítási idő volt a legfontosabb, nem pedig az, hogy mondjuk milyen összegű volt maga a vállalás. Így történhetett meg az, hogy a legrövidebb vállalási határidőt biztosító cég behozhatatlan előnyre tett szert.

Az Mészáros M1 Autókereskedő Kft. nyerte el például a Nemzeti Agrárkamara tenderét, aminek köszönhetően három éven át 876 millió forintért üzemeltethették a szervezet flottáját. Ebben a bizniszben alvállalkozóként felbukkant Mészáros Lőrinc autószereléssel foglalkozó cége is – írja a Telex.

2025-ben az Integritás Hatóságnak is szemet szúrt a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. tevékenysége, és a felülbírálati indítványuk nyomán a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást rendelt el az ügyben. Az IH megállapította, hogy Mészáros Lőrinc cége több állami tenderen is úgy nyert meg, hogy drágább ajánlatot adott be, mint némelyik versenytársa – teszi hozzá a portál.