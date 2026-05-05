Vállalatok Autópiac, járműipar Mészáros Lőrinc

Hűtlen kezelés és versenykorlátozás: nyomozás indult Mészáros Lőrinc autós cégével szemben

mfor.hu

Hűtlen kezelés és versenyt korlátozó megállapodás büntette miatt folytat nyomozást a rendőrség Mészáros Lőrinc autós cégével, a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-val szemben.

Ez derült ki a legfőbb ügyész válaszából, amit Tordai Bence országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott.

A Párbeszéd volt politikusa április 17-én arról érdeklődött Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznél, hogy indult-e büntetőeljárás a Mészáros M1 Kft. és a Mercarius Kft. közpénzes flottatendereivel összefüggésben, és ha igen, jelenleg milyen stádiumban tart az ügy. Tordai arra is kíváncsi volt, hogy mely hatóság jár el az ügyben, és történt-e már tanú- vagy gyanúsítotti kihallgatás.

A legfőbb ügyész május 5-i válasza szerint az érintett ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda „hűtlen kezelés bűntette és versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban büntette miatt folytat nyomozást, amely jelenleg felderítési szakban van”. Nagy Gábor Bálint hozzátette, hogy a nyomozás ezen szakaszában a további tájékoztatás a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik.

2023-ban az Átlátszó írt arról, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Mészáros M1 Autókereskedő Kft. gyakran nyert azzal közbeszerzést, hogy nagyon rövid határidőket vállalt. Olyan rövideket, amikkel az olyan nagy ágazatbeli szereplők, mint a Porsche vagy a Mercarius egyszerűen nem tudták felvenni a versenyt.

A felhívásokban az ajánlatkérők nagyon magasra tolták fel a szállítási határidő értékelési súlyszámát, ami azt eredményezte, hogy az esetek többségében a szállítási idő volt a legfontosabb, nem pedig az, hogy mondjuk milyen összegű volt maga a vállalás. Így történhetett meg az, hogy a legrövidebb vállalási határidőt biztosító cég behozhatatlan előnyre tett szert.

Az Mészáros M1 Autókereskedő Kft. nyerte el például a Nemzeti Agrárkamara tenderét, aminek köszönhetően három éven át 876 millió forintért üzemeltethették a szervezet flottáját. Ebben a bizniszben alvállalkozóként felbukkant Mészáros Lőrinc autószereléssel foglalkozó cége is – írja a Telex.

2025-ben az Integritás Hatóságnak is szemet szúrt a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. tevékenysége, és a felülbírálati indítványuk nyomán a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást rendelt el az ügyben. Az IH megállapította, hogy Mészáros Lőrinc cége több állami tenderen is úgy nyert meg, hogy drágább ajánlatot adott be, mint némelyik versenytársa – teszi hozzá a portál.

Megvan, hol vállal munkát az Index távozó főszerkesztője

Az Indextől távozó főszerkesztő, Fekete-Szalóky Zoltán a TV2-nél lesz Vaszily Miklós tanácsadója – hangzott el a Digital-Media Hungary konferencián a Media1 tudósítása szerint.

Hernádi Zsolték dörzsölhetik a tenyerüket, hamarosan a szerb NIS tulajdonosai lehetnek

Jól haladnak a tárgyalások a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz többségi tulajdonosa és a Mol magyar olajipari vállalat között. A megbeszélések május 16. körül lezárulhatnak – jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter kedden.

A Balásy-cégek is menthetik a vagyont, a rendőrség nyomoz

Kedd délután közleményt adott ki a rendőrség arról, hogy Balásy Gyula cégei is érintettek az úgynevezett vagyonkimenekítéssel kapcsolatosan indult eljárásban.

A szakmai szervezetek szerint nem igaz, hogy valós verseny zajlott volna az Orbán-rendszer alatt a reklám- és médiapiacon

A Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) és a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) a Kontroll május 4-i műsorában elhangzott Balásy-interjú kapcsán fejtette ki véleményét. Szerintük a Balásy Gyula által megfogalmazott állítások és a bemutatott működési kép több ponton sem tükrözi a kommunikációs iparág valós működését.

Az egyenlő bérek kérdésével is azonnal foglalkoznia kell majd a Tiszának

A bértranszparenciáról szóló uniós irányelv hazai jogrendbe való átültetésének folyamata az országgyűlési választások, illetve az ezt követő átmeneti időszak miatt időlegesen megrekedt: immár biztossá vált, hogy a 2026. június 7-i implementációs határidőre nem születik meg a végleges magyar szabályozás. A EY és Trenkwalder közös közleményben arra ösztönzi a hazai cégeket, hogy a bevezetés időpontjától függetlenül kezdjék meg a bértranszparencia-alapelvek mielőbbi alkalmazását.

Jászai Gellért az Egyesült Államokban tárgyalt

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója washingtoni tárgyalásain a magyar-amerikai kapcsolatok további mélyítéséről folytatott egyeztetéseket, kiemelt hangsúllyal a vállalatcsoport által korábban megkezdett űripari és védelmi együttműködésekre.

Nem érkezhet több vendégmunkás? Reagált a munkaerőkölcsönző

A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet. Ezzel egy időben a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet. A témában a közelmúltban érkezett részvényesi megkeresésekre reagált közleményben a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó, BÉT-en jegyzett Pensum.

Súlyos mérgeket mutatott ki a Greenpeace Mészáros Lőrinc egyik cégének telephelye mellett

Súlyos szennyezést mért a Greenpeace friss mérése a Vértesi Környezetgazdálkodási (VKG) Zrt. telephelye melletti Pénzes-patakban.

A WING Csoporthoz tartozó AKKO Invest: a társaság Igazgatótanácsa Gerő Jánost nevezte ki vezérigazgatónak.

Főszerkesztőt vált az Index. Május közepén távozik posztjáról az eddigi főszerkesztő Fekete-Szalóky Zoltán, aki az elmúlt hat évben vezényelte a kiadvány működését. Az új vezető házon belülről érkezik, május 15-től az eddigi főszerkesztő-helyettes Gedei Norbert veszi át a főszerkesztői posztot – jelentette be a társaság a lapnál ma megtartott dolgozói tájékoztatón. 

