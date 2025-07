Az IBUSZ-szal utazhatnak az Unitravel károsult utasai

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Ezen túlmenően számos lehetőség között választhatnak több görög, török és spanyol üdülőterület kínálatából, de választhatnak akár városlátogató-vagy körút programot is. Amennyiben az új utazás részvételi díja meghaladja azt az összeget, amelyet az Unitravelnél befizettek, a különbözetet szükséges csak befizetni.

A Colonnade Biztosító a Fővárosi Kormányhivatal határozata szerint 2025. július 10-én megkezdte a beérkező kárigények feldolgozását. A csőd bejelentésének időpontjában külföldön tartózkodó utasok hazajutását a biztosító az IBUSZ-szal szoros együttműködésben végzi, hiszen a Unitravel Kft. charter helyei az IBUSZ-on keresztül voltak lefoglalva. Ebből kiindulva döntött úgy a két cég, hogy ügyfélbarát megoldást kínál azok számára is, akik már nem tudtak elindulni nyaralásukra.

Az utasok két lehetőség közül választhatnak: továbbra is dönthetnek úgy, hogy kárigényüket a biztosítóhoz nyújtják be, vagy – az IBUSZ Utazási Irodák Kft. közreműködésével – az eredetileg lefoglalt útjukra mehetnek el. Az esetek döntő többségében ez megvalósítható, ahol pedig nem, ott a befizetett összeg értékében új utazást választhatnak az IBUSZ segítségével. Az a cél, hogy a régóta tervezett családi pihenés, nyári kikapcsolódás lehetősége ne vesszen el a kialakult helyzet ellenére sem – közölték a cégek.

