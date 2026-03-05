IFRS könyvelés nemzetközi vállalatoknak

Az IFRS könyvelés bevezetése stratégiai döntés, amely alapjaiban alakíthatja át a vállalkozás pénzügyi kimutatásait. Az IFRS standardok – köztük az IFRS 9, IFRS 15 és IFRS 16 – új szemléletet hoznak a besorolás, értékelés és közzététel területén. Bár az áttérés számos előnnyel járhat, például nagyobb összehasonlíthatóságot és transzparenciát biztosít, érdemes a kapcsolódó költségeket és erőforrásigényt is mérlegelni. A közös számviteli nyelv iránti igény és a digitalizáció fejlődése – például az ESEF formátum megjelenése – tovább erősíti a nemzetközi standardok szerepét.

IFRS-re történő áttérés és szakmai támogatás

Az IFRS-ek alkalmazása komoly szakmai felkészültséget igényel. A beszámolók szerkezete, az értékelési elvek és a közzétételi követelmények jelentősen eltérhetnek a hazai számviteli szabályoktól. A BDO szakértői csapata átfogó támogatást nyújt az IFRS-re történő áttérés teljes folyamatában: az előzetes hatáselemzéstől kezdve a számviteli politika kialakításán át egészen a nyitómérleg elkészítéséig.

Segítünk az új és módosított standardok értelmezésében, komplex témakörök feldolgozásában, valamint IFRS számviteli politika és kiegészítő megjegyzések összeállításában. Igény esetén workshopokat és célzott oktatásokat is szervezünk, hogy a vállalat pénzügyi csapata magabiztosan alkalmazza az új előírásokat. Célunk, hogy ügyfeleink ne csupán megfeleljenek a szabályoknak, hanem versenyelőnyt kovácsoljanak a nemzetközi beszámolási rendszerből.

Személyre szabott IFRS megoldások és könyvvizsgálat

A BDO Magyarország személyre szabott IFRS tanácsadási szolgáltatásokat kínál a már IFRS-t alkalmazó vállalkozások számára is. Felülvizsgáljuk az IFRS számviteli politikát és a kiegészítő megjegyzéseket, támogatjuk a számviteli döntések előkészítését, valamint szakmai segítséget nyújtunk az anyavállalati jelentési kötelezettségek teljesítéséhez. Emellett közreműködünk a könyvvizsgálóval történő egyeztetésekben is, biztosítva a gördülékeny auditfolyamatot.

Szolgáltatásaink kiterjednek az IFRS-ek szerint összeállított egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára is, a magyar és nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban. Támogatást nyújtunk az IFRS-re áttérni készülő társaságok felkészültségének felmérésében és a kötelező ellenőrzések lebonyolításában.

Szakértőink nemzetközi (ACCA, DipIFR) és hazai képesítésekkel, IFRS minősítéssel rendelkeznek, és szoros kapcsolatban állnak a BDO nemzetközi hálózatának IFRS központjával. Ennek köszönhetően ügyfeleink mindig naprakész tudásra és globális szemléletre támaszkodhatnak.

Az IFRS alkalmazása nem csupán megfelelési kérdés, hanem stratégiai lehetőség is. A megfelelő szakmai partnerrel az áttérés és a folyamatos működés egyaránt biztonságosan és hatékonyan valósítható meg.

