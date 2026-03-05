3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vállalatok

IFRS könyvelés nemzetközi vállalatoknak

A globális üzleti környezetben egyre nagyobb jelentősége van az egységes, átlátható és nemzetközileg is értelmezhető pénzügyi beszámolásnak. Az Európai Unió tőzsdén jegyzett vállalkozásai számára az IFRS-ek alkalmazása már régóta kötelező a konszolidált, illetve – meghatározott körben – az egyedi pénzügyi kimutatások tekintetében is. Ugyanakkor a magyar szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos társaságok önkéntesen térjenek át a nemzetközi számviteli standardokra. Ez különösen előnyös lehet azoknak a cégeknek, amelyek nemzetközi cégcsoport tagjai, külföldi piacra lépést terveznek, vagy a közeljövőben tőzsdei jelenlétet fontolgatnak.

Az IFRS könyvelés bevezetése stratégiai döntés, amely alapjaiban alakíthatja át a vállalkozás pénzügyi kimutatásait. Az IFRS standardok – köztük az IFRS 9, IFRS 15 és IFRS 16 – új szemléletet hoznak a besorolás, értékelés és közzététel területén. Bár az áttérés számos előnnyel járhat, például nagyobb összehasonlíthatóságot és transzparenciát biztosít, érdemes a kapcsolódó költségeket és erőforrásigényt is mérlegelni. A közös számviteli nyelv iránti igény és a digitalizáció fejlődése – például az ESEF formátum megjelenése – tovább erősíti a nemzetközi standardok szerepét.

IFRS-re történő áttérés és szakmai támogatás

Az IFRS-ek alkalmazása komoly szakmai felkészültséget igényel. A beszámolók szerkezete, az értékelési elvek és a közzétételi követelmények jelentősen eltérhetnek a hazai számviteli szabályoktól. A BDO szakértői csapata átfogó támogatást nyújt az IFRS-re történő áttérés teljes folyamatában: az előzetes hatáselemzéstől kezdve a számviteli politika kialakításán át egészen a nyitómérleg elkészítéséig.

Segítünk az új és módosított standardok értelmezésében, komplex témakörök feldolgozásában, valamint IFRS számviteli politika és kiegészítő megjegyzések összeállításában. Igény esetén workshopokat és célzott oktatásokat is szervezünk, hogy a vállalat pénzügyi csapata magabiztosan alkalmazza az új előírásokat. Célunk, hogy ügyfeleink ne csupán megfeleljenek a szabályoknak, hanem versenyelőnyt kovácsoljanak a nemzetközi beszámolási rendszerből.

Személyre szabott IFRS megoldások és könyvvizsgálat

A BDO Magyarország személyre szabott IFRS tanácsadási szolgáltatásokat kínál a már IFRS-t alkalmazó vállalkozások számára is. Felülvizsgáljuk az IFRS számviteli politikát és a kiegészítő megjegyzéseket, támogatjuk a számviteli döntések előkészítését, valamint szakmai segítséget nyújtunk az anyavállalati jelentési kötelezettségek teljesítéséhez. Emellett közreműködünk a könyvvizsgálóval történő egyeztetésekben is, biztosítva a gördülékeny auditfolyamatot.

Szolgáltatásaink kiterjednek az IFRS-ek szerint összeállított egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára is, a magyar és nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban. Támogatást nyújtunk az IFRS-re áttérni készülő társaságok felkészültségének felmérésében és a kötelező ellenőrzések lebonyolításában.

Szakértőink nemzetközi (ACCA, DipIFR) és hazai képesítésekkel, IFRS minősítéssel rendelkeznek, és szoros kapcsolatban állnak a BDO nemzetközi hálózatának IFRS központjával. Ennek köszönhetően ügyfeleink mindig naprakész tudásra és globális szemléletre támaszkodhatnak.

Az IFRS alkalmazása nem csupán megfelelési kérdés, hanem stratégiai lehetőség is. A megfelelő szakmai partnerrel az áttérés és a folyamatos működés egyaránt biztonságosan és hatékonyan valósítható meg.

Fontos bejelentést tett az Emirates

A légitársaság korlátozott járatszámmal újtraindította hálózatát.

A Nádor utcai bankfiók bejárata

Felújítás miatt bezárta az OTP az ország egyik legszebb bankfiókját

Az OTP a Nádor utcai kirendeltségét korszerűsíti.

A 4iG 5G hálózatot épít Észak-Macedóniában

A 4iG Csoport macedón tagvállalata, a One Macedonia és az Ericsson a 2026-os Mobile World Congress (MWC) keretében szállítói és szolgáltatási szerződést írtak alá Észak-Macedónia egyik legfejlettebb, zöldmezős 5G (SA – Standalone) mobilhálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a 4iG 100 millió eurós észak-macedóniai beruházási stratégiájának részeként megvalósuló fejlesztésben, melynek keretében négy év alatt több mint 500, 5G bázisállomás létesül.

Izgalmas felmérés: 210 hazai cégvezetőt kérdeztek meg

A magyar cégvezetők fókuszában a technológiai átalakulás kényszere áll – közölte a PwC nemzetközi tanácsadó cég szerdán az MTI-vel a magyar vezérigazgatók körében végzett felmérése alapján.

Jövő hét vasárnapig ne számoljon a Wizz Air közel-keleti járataival

Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem – közölte a Wizz Air szerdán az MTI-vel.

Elvándorlástól tartanak a cégek, gőzerővel zajlik a munka a minisztériumban

A nemek közötti bérkülönbségek betemetése a célja az Európai Unió új bértranszparencia-irányelvének. Idehaza még nincs meg a szabály magyar megfelelője, de a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozik az ügyön. Bár az uniós statisztikák szerint Magyarország nem teljesít jól a nemek közötti bruttó bérszakadék tekintetében, a cégek félelme nem ebből fakad: a vállalatok fokozódó elvándorlástól és munkahelyi feszültségektől tartanak. 

Fügefalevélnyi volt a CATL felelősségbiztosítása

A debreceni CATL akkumulátorgyárnak 2023-ban elég volt egy 500 ezer forintos kárlimitig terjedő környezetszennyezési felelősségbiztosítást csatolnia az engedélyezési dokumentációhoz. Az engedély kiadása óta változott a helyzet.

A CATL vizsgálata szerint nem történt mérgezés a debreceni akkugyárban

Lefolytatták a belső vizsgálatot.

Így teremthetnek versenyelőnyt a bizonytalanságból a biztosítók

A makrogazdasági bizonytalanság, a geopolitikai feszültségek, a szabályozási környezet széttagoltsága, illetve a gyors technológiai változások egyre összetettebb és kiszámíthatatlanabb működési körülményeket teremtenek  világszerte a biztosítási szektor számára – állapítja meg az EY legfrissebb ágazati jelentése. Ezek a megatrendek a kihívások mellett azonban lehetőségeket is kínálnak.

Így szakadt ketté az Európai Unió a fenntarthatóság mentén

Számos fordulópontot és hajtűkanyart hozott az elmúlt bő egy évtized az ESG megítélésében az Európai Unióban. A fenntarthatósággal kapcsolatos értelmezések a hurráoptimizmus és a cégek ellenállása közötti skálán mozogtak, amire a szabályozói környezet is reagált. Az évek során az előírások sokat puhultak a kis- és közepes vállalkozások számára. Ebből viszont a nagyobb cégek, különösen a bankok, nem sokat éreznek.

