Ígéretes jel jött a nagyobb cégektől Magyarországon

Emelkedett a beruházási kedv.

Bár a főindex stagnál, alindexek tekintetében az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatási szektor a rövid távú bizonytalanságok ellenére is határozott elképzelésekkel fordul rá a következő évre; tízből majdnem minden negyedik vállalat készül fejlesztésekre.

Optimista befektetési várakozások

Az év elejére nőtt a következő 12 hónap befektetéseit kedvezőbben látó nagyvállalatok tábora az előző negyedévhez, 2025. év végéhez képest. A cégvezetők 24 százaléka számol a beruházások értékének növekedésével a vállalatuknál, ilyen magas arányú értéknövelési kedv 2023 harmadik negyedéve óta nem volt tapasztalható a K&H nagyvállalati növekedési index felmérése szerint. Ezzel párhuzamosan pedig a csökkenést várók tábora változatlan maradt, és arányuk csupán 9 százalékot tesz ki, míg a vállalatok kétharmada az eddigi beruházási értékük szinten tartását várja a következő egy évben. Ez a trend azt jelezheti, hogy a hazai piac szereplői a globális bizonytalanságok ellenére is szelíden növekvő bizalommal fordulnak a hosszú távú fejlődés felé.

Fő az optimizmus?
Szektorok tekintetében a kereskedelem és a szolgáltatási szektor együtt mozog, a megkérdezett ágazati szereplők 15, illetve 17 százaléka tervezi növelni beruházási értékét. Az ipar szereplői pedig kiemelkedően optimisták, körükben 36 százalék ez az arány.

Fókuszban a technológiai fejlesztés és a kapacitásbővítés

A következő egy évben beruházást tervező vállalatok aránya bíztató: jelenleg tízből majdnem minden negyedik cég készül erre. Az irányokat tekintve két terület emelkedik ki különösen: a technológiai fejlesztések és a kapacitásbővítés.

Mindkét területen a tavalyi év harmadik negyedévétől kezdődően figyelhető meg javuló tendencia, aminek legfőbb mozgatórugója a versenyképesség javítása. A technológiai fejlesztések 5 százalékponttal ugrottak meg, a kapacitásbővítés ugyanezen időszak alatt 6 százalékpontot növekedett.

„A stratégiai prioritások közül kiemelkedik a termelőberendezések beszerzése, a digitalizáció, az innováció, valamint az informatika területe, amelyek a leggyakrabban fejlesztendő célpontokként szerepelnek a következő egy év üzleti terveiben. A tervezett vállalati beruházások és technológiai fejlesztések azt vetítik előre, hogy a szektor szereplői a meglévő bizonytalanságok ellenére is az innovációvezérelt növekedésben és piaci pozíciónyerésben látják a versenyképességük zálogát. Fontos megjegyezni, hogy ezek az eredmények még az országgyűlési választásokat megelőző időszak adatfelvétele alapján születtek. A választásokat követő várakozásokról és beruházási kedvről a következő negyedév eredményei adnak majd pontosabb képet” – részletezte az eredményeket Bodor Tibor, a K&H vállalati divíziójának vezetője.

Hiánypótló újítással rukkolt elő a KSH

