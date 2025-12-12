Így kártalanítaná a kormány a fizetésképtelen vagongyár beszállítóit

Társadalmi vita alá került az a rendelettervezet, amely a kiemelt jelentőségű felszámolás alatt álló Ganz-MaVag Invest Zrt. és kapcsolt vállalatai (többek közt a Dunakeszi Járműjavító, Magyar Vagon Dunakeszi vagy Ganz Mavag International), fizetésképtelensége miatt kárt szenvedett, kis- és középvállalkozások rendkívüli állami kárrendezéséről döntene.

A hvg.hu cikke szerint kártérítésre az a kkv jogosult, amely a felszámolás megindulása előtt szerződéses jogviszonyban állt az októberben fizetésképtelenséget bejelentő Ganz-MaVag csoport valamely tagjával, és a ki nem fizetett követelése nyilvántartásba vett követelés a felszámolásban, vagy bejelentett polgári jogi igény büntetőeljárásban, vagy folyamatban lévő polgári per tárgya.

A csoporthoz kapcsolt vállalkozásokat, hitelintézeteket és bankokat a rendelettervezet kizárná a rendezésből.

Így zajlana kártalanítás

Mennyi az annyi?

Mint írták, azt a rendelettervezet leszögezi, hogy a kártérítés csekély összegű támogatásnak minősül, és így egy vállalat egy évben legfeljebb 300 ezer euró (körülbelül 115 millió forint) „támogatást” kaphat.

A jogosultaknak kárrendezési kérelmet a Pest megyei kormányhivatalnak kell benyújtani a rendelet hatálybalépését követő 120 napon belül, a vállalkozásnak igazolnia kell többek közt a szerződéses jogviszony fennállását, be kell nyújtania a teljesítési igazolásokat, valamint a követelésre vonatkozó dokumentumokat. Emellett nyilatkoznia kell arról is, az elmúlt három évben milyen összegben részesült csekély összegű támogatásban.

A portál hozzátette, a hiánytalan kérelem után a kormányhivatal 8 napon belül támogatói okiratot ad ki, a kifizetést a Magyar Államkincstár utalással teljesíti. A kifizetett összeg erejéig a követelés a Magyar Államra száll át, de a károsult a fennmaradó részt továbbra is érvényesítheti a felszámolási eljárás során.