Így készül a rendőrség április 12-re

Vasárnap a rendőrség országos törzset, a Készenléti Rendőrségen, a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságokon pedig csapatszolgálati törzseket működtet, a hivatásos állomány tagjai a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt, nem viselhetnek fegyvert és kényszerítő eszközt. A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata, de kérhet rendőri intézkedést.

A rendőrség felkészült, és az országgyűlési képviselők általános választása alkalmával is pártbefolyástól mentesen látja el a hatáskörébe tartozó feladatokat – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.

A közleményben azt írták, hogy vasárnap a rendőrség országos törzset, a Készenléti Rendőrségen, a fővárosi és a vármegyei rendőr-főkapitányságokon pedig csapatszolgálati törzseket működtet.

A szavazóhelyiségek környezetében szombaton és vasárnap is biztosítják a visszatérő rendőri jelenlétet. A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság elnökének a feladata, azonban, ha a szavazatszámláló bizottság elnöke rendőri intézkedést kér, a rendőrség köteles intézkedni.

Azt mondják, felkészültek
A rendőrségi fogdán fogvatartottak választójoga gyakorlásának biztosítása érdekében megteszik a szükséges intézkedéseket, ennek részeként felmérik a mozgóurnaigényeket, kapcsolatot tartanak a választási szervekkel, és biztosítják a mozgóurnás szavazás zavartalan végrehajtását.

A rendőrség garantálja a Nemzeti Választási Központ működésének zavartalanságát is - közölték.

A közleményben emlékeztettek, hogy a szabad elhatározáson alapuló választójog gyakorlásának lehetősége valamennyi munkatársuk számára biztosított, minden egységük ennek megfelelően szervezte a szolgálatot. A hivatásos állomány tagjai a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt, szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek fegyvert, kényszerítő eszközt.

A választás napján a szavazással összefüggő rendőri feladatokat végrehajtó egyenruhás állomány szolgálati öltözetének kötelező viselete a fehér ing vagy blúz, a Készenléti Rendőrség állományában a fehér teniszing. Az állomány lőfegyver nélkül teljesíti szolgálatát – írták.

Az üzbég kormányfő-helyettessel tárgyalt a 4iG vezetője

Nagy, és egyben kicsi dobásra készül a Tesla

Döntöttek: ennyi osztalékot fizethet a Magyar Telekom

Itt a nagy bejelentés: műholdja lesz Magyarországnak

Végleg eltűnik Hosszú Katinka legrégebbi cége

Őrült tempóban jönnek be a használt nyugati autók Magyarországra

A nyártól még többet repülhetünk majd ebbe a távol-keleti fővárosba

