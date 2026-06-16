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Vállalatok Adó Mol

Így nyúlna hozzá a Mol extraprofit-adójához a kormány

mfor.hu

Már augusztustól változhat az extraprofitadó rendszere: a 2-5 dolláros olajár-különbözetre 50 százalék lenne a kulcs.

Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót, a különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is – írja a kormány honlapján közzétett törvényjavaslat alapján az MTI.

A javaslat szerint a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre az adókulcs 50 százalék, az 5 amerikai dollár feletti árkülönbözetre marad 95 százalék. A változást első alkalommal a 2026 augusztusi kötelezettségre kell alkalmazni.

A közzétett szöveg szerint a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és globális gazdasági folyamatok miatt kialakult piaci bizonytalanság indokolttá teszi a kőolajtermék-előállítót terhelő különadó felülvizsgálatát. Az Országgyűlés a gazdasági stabilitás erősítése és a rendkívüli piaci körülményekből eredő költségvetési kockázatok kezelése céljából alkotja a törvényt.

Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6,25 milliárd forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárd forinttal javítja a költségvetési egyenleget.

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