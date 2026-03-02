4p
Vállalatok Biztosítások

Így teremthetnek versenyelőnyt a bizonytalanságból a biztosítók

mfor.hu

A makrogazdasági bizonytalanság, a geopolitikai feszültségek, a szabályozási környezet széttagoltsága, illetve a gyors technológiai változások egyre összetettebb és kiszámíthatatlanabb működési körülményeket teremtenek  világszerte a biztosítási szektor számára – állapítja meg az EY legfrissebb ágazati jelentése. Ezek a megatrendek a kihívások mellett azonban lehetőségeket is kínálnak.

Hatalmas nyomás alatt működik az egész világon a biztosítási szektor. A geopolitikai kiszámíthatatlanság önmagában is óriási, 320 milliárd dolláros profitkiesést okozott az ágazatnak 2017 és 2024 között az EY elemzése szerint.

Ráadásul stagnál a hagyományos termékek utáni kereslet, miközben a bevételek elmaradásával párhuzamosan költségoldalon az infláció és a növekvő kárkifizetések is meghatározóak, derül ki a jelentést ismertető közleményből. 

Mindezek hatására a biztosítók most újragondolják, milyen területen és hogyan kívánnak versenyezni – sokan a célzott felvásárlásokra, portfólió-optimalizálásra és a nem stratégiai üzletágak értékesítésére fókuszálnak.

Több cég is inkább kivonul az ingatag piacokról, mások a stabilitás érdekében áthelyezik székhelyüket. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb hangsúlyt kap a termékfejlesztés, például az igényekhez igazítható élet- és járadékbiztosítási megoldások és az üzleti ügyfelekre szabott ajánlatok bevezetése.

„A szektor vezetőinek újra kell gondolniuk a kockázatelbírálás, az ügyfélélmény és a döntéshozatal eddig bevett kereteit. A hazai piacon is azok a szereplők lehetnek sikeresek, amelyek világos és adatvezérelt stratégiai döntéseket hoznak, emellett képesek összehangolni növekedési céljaikat, technológiai fejlesztéseiket és humánerőforrás stratégiájukat” – emelte ki Molnár Péter, az EY Magyarország Pénzügyi és Kockázatkezelési Tanácsadás üzletágáért felelős partnere.

Három terület határozhatja meg a növekedést

A mesterséges intelligencia (MI) továbbra is kulcsszerepet játszik az átalakulásban, ugyanakkor a technológia alkalmazása eddig jellemzően a részleges és fokozatos hatékonyságnövelésre korlátozódott. Az MI szélesebb körű bevezetését számos szervezetnél továbbra is gátolja az adatok minősége, hozzáférhetősége és biztonságos kezelése, miközben a biztosítóknak már a fejlettebb, részben autonóm MI-megoldások maradéktalan kihasználására is is fel kell készülniük.

A piaci környezet a következő időszakban várhatóan tovább szigorodik: csökken a mozgástér az árazás terén, a költségnyomás pedig tartósan fennmarad.

A biztosítóintézeteknek így a portfólió tudatos alakítására, az automatizáció előnyeinek kihasználására és a rugalmasabb működési modellekre érdemes fókuszálniuk – mutat rá az EY jelentése.

A működési hatékonyság, az ügyfélközpontúság és a szabályozói megfelelés a változó feltételek közepette továbbra is szilárd alapokat teremtenek.

A biztosítók világszerte szakemberhiánnyal küzdenek többek között a kockázatelbírálás, az adat- és MI-területek, valamint a kiberfenyegetések kezelésében, ráadásul jelentős tapasztalattal rendelkező munkatársak vonulnak a következő időszakban nyugdíjba. A nehézségek kezeléséhez a továbbképzések mellett új munkavégzési formák kialakítására, szorosabb együttműködésre és olyan vezetői megközelítésre  van szükség, amely javítja az alkalmazkodóképességet és elősegíti az innovációt.

„A jelentésből az a régi alapvetés is kirajzolódik, hogy minél bizonytalanabb a világ, annál értékesebbé válik a biztosítási tevékenység. Ezért az összetett kihívások ellenére a hazai biztosítási szektor előtt is van növekedési potenciál a piac egyes szegmenseiben” – idézte Kuruc Pétert, az EY Magyarország biztosítási szakértőjét a közlemény.

