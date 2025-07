Igyekezzen, ha elektromos autót szeretne, lassan kimerül a keret

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a pályázati lehetőség meghosszabbított határidővel 2025. december elsejéig még nyitva áll.

A több mint 7100 jelentkező mintegy felének, a nyertesek 60 százalékának, több mint 3600 cégnek már ki is fizettek 15,8 milliárd forintot. A vállalati flották környezetbarát korszerűsítését segítő programban egy járműre 2,8-4 millió forint, egy vállalkozásnak akár 64 millió forint támogatás juthat – ismertette a minisztérium. A tiszta és csendes személygépkocsik, kisteherautók, kisbuszok üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint hagyományos hajtású társaiké – jegyezte meg az EM.

