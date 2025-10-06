Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok MÁV Zrt.

Ilyen gyorsak lesznek a vonatok – nincs már vágányzár Rákosrendező állomásánál

mfor.hu

Hétfőtől az érintett szakaszokon megszűntek a lassújelek, és a korábbi sebességkorlátozások – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közösségi oldalán.

A vonatok mostantól akár 80 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek a korábbi 20-40 kilométer/óra helyett – hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt a MÁV első embere, amiről az MTI is beszámolt.

Hegyi Zsolt a MÁV csoport vezérigazgatója sokszoros gyorsulásról számolt be
Hegyi Zsolt a MÁV csoport vezérigazgatója sokszoros gyorsulásról számolt be
Fotó: MÁV-Start Zrt.

Ne kockáztasson senki!

Ez különösen a Szegedi úti átjárónál jelent nagy változást, a vonatok gyorsabban érkeznek, a féktávolság megnőtt, ezért a szabálytalan átkelés jelentősen növeli a baleseti kockázatot. A biztonságos átkelés feltételei továbbra is változatlanok, csak felnyitott sorompónál, fehéren villogó lámpánál keljenek át – tette hozzá.

Felidézte, az elmúlt 16 évben nem történt a vasút hibájából halálos baleset az átjárókban, minden esetben a figyelmetlenség, vagy a szabályszegés vezetett tragédiához. Idén eddig 42 baleset történt vasúti átjárókban, amelyekben 13 ember vesztette életét.

A közlekedésbiztonság a közös ügy. Ne kockáztasson senki – még másodpercnyi türelmetlenség is végzetes lehet – írta Hegyi Zsolt.

