Ilyen gyorsak lesznek a vonatok – nincs már vágányzár Rákosrendező állomásánál

A vonatok mostantól akár 80 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek a korábbi 20-40 kilométer/óra helyett – hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt a MÁV első embere, amiről az MTI is beszámolt.

Hegyi Zsolt a MÁV csoport vezérigazgatója sokszoros gyorsulásról számolt be

Fotó: MÁV-Start Zrt.

Ne kockáztasson senki!

Ez különösen a Szegedi úti átjárónál jelent nagy változást, a vonatok gyorsabban érkeznek, a féktávolság megnőtt, ezért a szabálytalan átkelés jelentősen növeli a baleseti kockázatot. A biztonságos átkelés feltételei továbbra is változatlanok, csak felnyitott sorompónál, fehéren villogó lámpánál keljenek át – tette hozzá.

Felidézte, az elmúlt 16 évben nem történt a vasút hibájából halálos baleset az átjárókban, minden esetben a figyelmetlenség, vagy a szabályszegés vezetett tragédiához. Idén eddig 42 baleset történt vasúti átjárókban, amelyekben 13 ember vesztette életét.

A közlekedésbiztonság a közös ügy. Ne kockáztasson senki – még másodpercnyi türelmetlenség is végzetes lehet – írta Hegyi Zsolt.